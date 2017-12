El fred intens marxarà demà però tornarà el cap de setmana

La temperatura està enfilada en una muntanya russa, i aquesta seguirà sent la dinàmica dels dies vinents. Aquest matí els termòmetres han tocat fons i les glaçades fortes s'han tornat a fer presents en molts indrets. D'entre les temperatures mínimes més baixes d'avui en destaquem:

Das, -12º

Puigcerdà, -9º

Guardiola de Berguedà, -7º

Vilobí d'Onyar, -7º

Sort, -6º

Ripoll, -5º

Olot, -5º

Girona, -5º

Tremp, -5º

Vielha, -5º

Vic, -4º

Lleida, -4º

La Bisbal d'Empordà, -4º

Manresa, -3º

Reus, -1º

Sant Cugat del Vallès, 0º

Tarragona, 2º

Barcelona (Raval), 6º

En alguns casos es tracta de la temperatura més baixa d'aquesta tardor fins ara, per exemple, a Das no es baixava dels -12º des del gener passat. Durant el dia, però, tendirà a entrar aire càlid que farà pujar la temperatura sobretot en punts alts. Aquest migdia l'ambient no serà gaire diferent al d'ahir, i la pròxima nit serà clarament menys freda.

Demà el dia començarà amb temperatures que fàcilment seran entre 5 i 10 graus més altes que les d'avui. També demà al migdia l'ambient serà força més suau que en altres dies de la setmana. Demà toca una pujada clara a la muntanya russa, però el cap de setmana tornarà a ser fred, amb valors molts similars als d'ahir o els d'avui.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a divendres Acumulacions de precipitació previstes per a divendres

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dijous Diferència de temperatura prevista entre avui i dijous

Avui predominarà el sol, però amb el pas de les hores els núvols prims aniran a més, i de nit fins i nit s'escaparan algunes precipitacions minses al nord del Pirineu. Demà serà un dia bastant més ennuvolat, sobretot a la meitat nord de Catalunya, i de cara a divendres nevarà altre cop en molts punts del Pirineu i cauran pluges també destacables en moltes comarques de Girona, sobretot a prop de mar. La cota de neu baixarà en picat durant el divendres, però tot i això el més probable és que la neu per sota dels 1000 metres només aparegui al vessant nord de la serralada. Divendres també plourà a Menorca i dissabte encara hi haurà ruixats puntuals al nord de les Balears, però en general el cap de setmana passarà amb més sol que núvols.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge

El vent d'entre garbí i ponent s'anirà deixant sentir els dies vinents, sobretot entre la tarda demà i el matí de divendres. Bufarà amb cops de més de 50 km/h en moltes comarques del centre i del sud de Catalunya. El cap de setmana serà més de tramuntana i mestral, i bufarà amb cops puntualment forts a l'Empordà, a l'Ebre i al nord de les Balears.

Com arribarem a Nadal encara és una incògnita, però sembla clar que entre diumenge i l'inici de la setmana que ve el fred tornarà a ser de primera categoria i les glaçades reapareixeran amb força.