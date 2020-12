El fred intens no tornarà com a mínim fins per Nadal

Aquest dilluns ha començat amb un augment dels núvols que marcarà bona part del dia. Avui hi haurà més estones de cel tapat que no pas amb clarianes, però, tot i així, gairebé no plourà enlloc. Al vespre plovisquejarà en punts del Pallars o la Ribagorça, però a la resta si hi arriba a ploure seran només quatre gotes. Quan plourà més al Pirineu serà demà a primera hora. Aquest dimarts serà un dia força tapat al nord-oest de Catalunya, però, en canvi, en general farà més sol que avui, sobretot a mesura que vagi avançant el dia. Dimecres els núvols també seran força puntuals.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà al migdia Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà al migdia

El temps més insegur d'aquesta setmana arribarà entre dijous i divendres. No hi ha indicis de cap tongada de pluja destacable, però sí que en aquest moment seran possibles alguns ruixats puntuals a prop de mar, sobretot de cara a dijous al vespre. Pluges poc abundants. El cap de setmana també arribarà una pertorbació que en aquest cas afectarà sobretot el Pirineu. És possible que entre dissabte i diumenge reapareguin les nevades al Pirineu occidental, amb una cota de neu que es mouria entre els 1.000 i els 1.500 metres.

Tot i l'augment dels núvols, avui el dia serà més suau que ahir. Les màximes se situaran al voltant dels 15 graus a la costa i la temperatura també pujarà una mica a la resta. Encarem una setmana en què el fred no tindrà tant de protagonisme com a principis de desembre. Durant els pròxims set dies les glaçades seran escasses i molts termòmetres no baixaran dels 5 graus de matinada.

Demà una lleugera entrada de vent de ponent provocarà que el dia sigui molt suau a prop de la costa i la temperatura fregarà els 20 graus al migdia. En alguns indrets aquest dimarts serà el dia més suau de desembre fins ara.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

No hi ha indicis que el fred hagi de tornar abans de Nadal, i més aviat la setmana que ve sembla que començarà amb temperatures encara més altes. A llarg termini, però, no és descartable un gir en el temps a partir de Nadal que pugui portar una fredorada. Encara hi ha molta incertesa sobre això i el fred intens no és l'escenari més probable de cara a l'inici de les festes, però caldrà seguir de prop aquest possible canvi de temps.

Després de molts dies de vent de mestral, aquesta setmana serà més tranquil·la en aquest sentit. Entre dimecres i dijous el vent de garbí i de gregal s'arribaran a deixar sentir en alguns punts de la costa, però en general els pròxims dies hi haurà poc vent.