La méteo en 1 minut: poc fred fins que acabi la setmana

L'arribada d'un front càlid ha fet pujar la temperatura clarament durant les últimes hores. Si ahir el dia començava amb -6º a Girona, avui a primera hora el termòmetre marcava 3º. En molts indrets a primera hora hi havia entre 2 i 4 graus més que ahir, i aquest canvi també es notarà al migdia. Avui moltes màximes fregaran els 15 graus.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

El front ha deixat algunes precipitacions al Pirineu i en comarques de Girona, però amb el pas del matí les clarianes s'aniran imposant en general. Només al vessant nord del Pirineu els núvols podrien persistir durant bona part del dia. D'entre les precipitacions més abundants entre ahir i avui fins a les 7 del matí en destaquem (en l/m2):

La Redon (cota 2.250), 20

Certascan (cota 2.400), 14

Vielha, 9

Puigcerdà, 3

Portbou, 3

Núria, 2

Roses, 1

Aquesta setmana tindrem el pas d'un altre front entre dijous i divendres, però tot fa pensar que només deixarà algunes gotes al Pirineu. No hi haurà un canvi de temps més important fins diumenge al vespre i dilluns, moment en què sí que és probable que tornin les nevades al Pirineu, segurament fins a cotes força baixes. És possible que aquesta borrasca també deixi alguns ruixats en altres comarques, caldrà seguir-ho. En general, per tant, la setmana serà tranquil·la i amb moltes hores de sol.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dijous Acumulacions de precipitació previstes per dijous

Els pròxims dies la temperatura es mantindrà alta per ser febrer, els valors de fins a 15 graus al migdia s'aniran repetint. Entre dijous i divendres l'augment dels núvols frenarà una mica el termòmetre, però és probable que el cap de setmana la temperatura marqui els valors més alts de la setmana. Les pròximes nits i matinades, això sí, seran més fredes que la d'avui, sobretot a les valls interiors i del Pirineu.

651x366 Temperatura màxima aproximada prevista per dissabte Temperatura màxima aproximada prevista per dissabte

El canvi de temps de dilluns que ve ens portarà cap a temperatures més baixes i més normals per a l'època, però els mapes del temps continuen donant poques opcions de cap fredorada destacable, com a mínim fins al tram central del mes de febrer.