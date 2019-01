El fred intens ha arribat sense fer soroll

L'estancament dels últims dies està congelant cada cop més l'ambient als matins, sobretot a les valls del Pirineu i Prepirineu. Avui el termòmetre ha marcat els valors més baixos de la temporada en uns quants indrets, en un matí de glaçades fortes. Les imatges de boira gebradora d'alguns punts de l'altiplà central semblen més aviat les d'una nevada. Segons dades de l'Observatori de Pujalt, a l'Anoia, el gruix de gebra arriba als 3 centímetres. D'entre les temperatures mínimes més baixes d'aquesta matinada destaquem:

Das, -8º

El Pont de Suert, -7º

Tremp, -6º

La Seu d'Urgell, -6º

Ripoll, -4º

Viella, -4º

Manresa, -1º

Vic, -1º

Tarragona, 1º

Lleida, 1º

Girona, 1º

Aeroport de Reus, 0º

Barcelona (Zoo), 5º

No són temperatures excepcionals, però sí que no es donen cada dia a l'hivern. El fred s'ha anat apoderant del temps sense haver-se anunciat, cosa que sol passar quan l'anticicló dura molts dies. A Ponent l'ambient també és cada cop més fred a causa de la boira. Ahir ja no es va passar ni tan sols dels 3º a Lleida i des del dia 22 no s'hi superen els 10º. La boira no marxarà els dies vinents, continuarà sent persistent com a mínim una setmana més.

Avui el canvi de temps més important serà l'entrada de la tramuntana, que a la tarda bufarà amb cops que poden superar els 70 o 80 km/h al nord de la Costa Brava. El Meteocat no té actius avisos de situació meteorològica de perill per vent, però en canvi sí que en té un d'actiu per mala mar: a l'Empordà les onades podrien superar els 2,5 metres.

540x306 Cops de vent previstos per aquesta tarda Cops de vent previstos per aquesta tarda

El vent farà que aquest migdia l'ambient sigui més càlid que ahir en algunes comarques de Girona, on el termòmetre tornarà a acostar-se als 20º aquest migdia. Al Pirineu, en canvi, la temperatura serà més baixa que ahir, i a la resta no hi haurà grans canvis.

Els pròxims migdies notarem una baixada pronunciada de la temperatura. Fins ara el fred s'ha notat de nit i a primera hora, però entre demà i divendres el termòmetre també baixarà clarament de dia, sobretot a les comarques de Girona. Divendres moltes màximes no passaran dels 10º i a prop de la costa aquest valor se superarà per poc.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre el migdia d'avui i el de divendres Diferència de temperatura prevista entre el migdia d'avui i el de divendres

Les cavalcades de Reis es faran amb una mica menys de fred. Dissabte molts termòmetres es tornaran a acostar ja als 15 graus al migdia, i diumenge les màximes encara s'enfilaran una mica més. Res fa pensar en pluja ni neu durant l'arribada de Ses Majestats, i de fet els mapes del temps a deu dies vista continuen sense mostrar possibilitats clares de pluges o nevades. El sol i la boira continuaran marcant el temps de tota la setmana.

El fred ja és aquí, tot i que hagi arribat silenciosament. La pregunta ara és si hi haurà també alguna fredorada més forta durant aquest mes de gener. De moment, els mapes a llarg termini dibuixen poques possibilitats que passi, si més no fins al dia 15. Petites pujades i baixades de la temperatura continuaran marcant el temps.