El fred ha marxat però no trigarà a tornar

El vent de mestral ha anat escombrant l'aire fred dels últims dies a mesura que ha anat avançant el cap de setmana. Aquest matí les temperatures sota zero ja han quedat concentrades només al Pirineu i en ciutats com Vic i Girona, amagades d'aquest vent d'entre nord i nord-oest. D'entre les mínimes més baixes d'avui destaquem:

Das, -2º

Girona, -2º

Vic, -1º

Vielha, -1º

Tremp, -1º

Olot, 0º

Manresa, 2º

Lleida, 3º

Núria, 3º

Puigcerdà, 6º

Igualada, 8º

Barcelona (Zoo), 9º

Tarragona, 11º

Aquest migdia la temperatura també serà una mica més alta que ahir en general, sobretot a Ponent i al sud, on el vent de mestral seguirà excitant el termòmetre. La majoria de termòmetres se situaran entre els 12 i els 17 graus al migdia. Amb el pas de les hores el vent anirà perdent força, però fins a mig matí continuarà bufant amb ratxes que podrien superar els 70 o 80 km/h a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Aquesta nit s'han formant molts núvols a sotavent del Pirineu a causa de les ventades, però amb el pas de les hores el sol s'anirà imposant i el cel serà cada cop més serè.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

La setmana comença amb temperatures força suaus, però amb el pas dels dies el fred anirà tornant. Per ara no s'entreveu cap irrupció d'aire fred tan intensa com la de la setmana passada, però entre avui i divendres la temperatura baixarà dos o tres graus en general, i més de cinc graus en alguns punts del Pirineu.

540x306 Cops de vent màxims previstos per al matí d'avui Cops de vent màxims previstos per al matí d'avui

Aquesta setmana començarà a canviar una mica el temps. A mesura que passin els dies els intervals de núvols prims aniran a més. De cara a dijous el pas d'un front més actiu deixarà fins i tot algunes nevades al Pirineu i gotes en diverses comarques, especialment a les comarques de Girona i de Barcelona.

540x306 Probabilitat de precipitació en algun moment del dia de cara a dijous Probabilitat de precipitació en algun moment del dia de cara a dijous

El més interessant d'aquest canvi és que obrirà una nova tendència de temps més canviant i amb nevades més freqüents al Pirineu. El cap de setmana hi haurà probablement una nova emblanquinada a la serralada, i és possible que a partir del dia 20 n'arribin més. Tot això passarà amb una temperatura que s'entreveu clarament d'hivern, tot i que encara és aviat per saber si hi haurà alguna altra fredorada important al tram final del gener.