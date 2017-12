La méteo en 1 minut: cap a Nadal amb pocs núvols, boira i menys fred en general

Els clàssics bancs de boira de desembre i gener han començat a instal·lar-se avui a la Depressió Central, tal com es pot comprovar clarament en aquesta imatge que ha captat el satèl·lit Terra quan ha fet la seva passada diària per sobre nostre aquest matí. El dibuix de la Depressió Central queda ben definit en aquesta taca blanca de núvols baixos i boira que serà probablement molt protagonista durant els dies vinents a Ponent. També destacables les taques blanques corresponents a la neu que ha anat caient aquests últims dies al Pirineu.

Aquesta nit el vent ha evitat algunes glaçades, però a les comarques centrals el fred ha tornat a ser molt intens. Entre les mínimes més baixes d'avui destaquen:

Vic, -6º

El Pont de Suert, -5º

Puigcerdà, -5º

Cardona, -5º

Sant Sadurní d'Anoia, -3º

Manresa, -3º

Ripoll, -3º

Lleida, -3º

Solsona, -3º

Mollerussa, -4º

Girona, 3º

Tarragona, 4º

Barcelona (Raval), 7º

540x306 Cops de vent de gregal previstos per aquest dimarts a la tarda Cops de vent de gregal previstos per aquest dimarts a la tarda

Aquest migdia la temperatura serà bastant similar a la d'ahir, però avui farà sol i el vent anirà perdent força, cosa que fa pensar que la sensació tèrmica serà més alta que aquest dilluns. Els dies vinents a poc a poc la temperatura s'anirà enfilant; ho notarem sobretot al migdia i especialment a la costa, al prelitoral i a les cotes altes del Pirineu. A Ponent i a la Catalunya Central la boira farà que, més que pujar, la temperatura baixi.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui dissabte Diferència de temperatura prevista entre avui dissabte

En general la temperatura tocarà sostre entre divendres i dissabte. El cap de setmana de Nadal acabarà amb temperatures més baixes que divendres o dissabte, però amb poques glaçades.

Demà, dijous i divendres seran dies una mica més enterbolits i mig ennuvolats, però no tornarà a ploure ni a nevar com a mínim fins després de Nadal. Les opcions que plogui amb ganes abans no s'acabi l'any són escasses, però entre els dies 27 i 28 un front sí que podria deixar algunes nevades al Pirineu i potser gotes en altres comarques.

La mica de vent de mestral que anirà bufant els dies vinents pot evitar que hi hagi bancs de boira molt extensos i molt persistents durant la segona part de la setmana, però cal esperar que amb el pas dels dies la mala visibilitat es vagi fent protagonista a Ponent i a la Catalunya Central, sobretot als matins.