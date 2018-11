El fred no tornarà fins al cap de setmana que ve

Aquest dilluns ha començat amb temperatures altes per l'època: fora del Pirineu i el Prepirineu gairebé enlloc s'ha baixat dels 10º aquesta nit. Al migdia l'ambient no serà gaire diferent del d'ahir, però a la costa i al prelitoral no hi farà tanta calor com aquest diumenge. Les màximes es quedaran un o dos graus per sota. L'estiuet de Sant Martí no s'instal·la, però el fred no tornarà fins al final de la setmana.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Fins dijous hi haurà pocs canvis en la temperatura, però a partir de dissabte i de cara a l'inici de la setmana que ve els mapes del temps sí que comencen a dibuixar una baixada de la temperatura molt més clara. El cap de setmana que ve es podria acabar amb temperatures uns 5 graus més baixes que les d'avui, però segurament la temperatura no baixarà tant com en la primera entrada d'aire fred d'aquesta tardor, que vam tenir fa alguns dies.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Avui, amb el pas de les hores, els núvols aniran a més. S'acostarà un front poc actiu que no farà ploure, però que sí que provocarà que aquest dimarts comenci amb bastants núvols. Aquesta setmana els dies mig ennuvolats les boires i la humitat elevada seran una tònica.

Entre dimecres a la tarda i dijous hi haurà una tongada de pluges que, si bé no serà general, sí que podria deixar algunes precipitacions destacables en moltes comarques de Girona, i en menor mesura en altres punts de la costa i del prelitoral. A la majoria de comarques, si hi arriba a ploure, seran poques gotes.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes entre dimecres i dijous Acumulacions de precipitació previstes entre dimecres i dijous

El temps del cap de setmana que ve encara és molt incert. El més probable és que es mantingui canviant i amb alguns ruixats només puntuals. No és probable que dissabte i diumenge plogui amb ganes, però tampoc és probable per ara un cap de setmana net de núvols.