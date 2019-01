Una fredorada podria marcar la setmana que ve

Encetem jornada un altre cop amb glaçades extenses que en alguns casos són bastant fortes. D'entre les temperatures més baixes d'aquesta matinada en destaquem:

Prades, -8º

Das, -7º

Òdena, -6º

Girona, -6º

El Pont de Suert, -6º

Cervera, -5º

Sort, -5º

La Granadella, -5º

Guardiola de Berguedà, -5º

Manresa, -4º

Vic, -4º

Tivissa, -3º

Sant Sadurní d'Anoia, -3º

Sant Pere Pescador, -1º

Lleida, 0º

Tarragona, 2º

Barcelona (Zoo), 3º

Són temperatures no cal dir-ho de ple hivern, per exemple a Girona l'any passat només hi va haver 6 dies amb una mínima més baixa que la d'avui, i en hiverns anteriors amb prou feina un o dos dies.

En aquest situació parlar d'una possible fredorada que encara ha d'arribar pot espantar, ha de fer gaire més fred que això la setmana que ve? Encara és aviat per precisar sobre com serà l'entrada d'aire fred que arribarà d'avui en vuit, però probablement en molts indrets de matinada el termòmetre no baixi més que això.

La fredorada sobretot farà baixar la temperatura a les cotes altes del Pirineu i és molt probable que també faci augmentar clarament la sensació de fred arreu durant el dia, però en canvi de nit les glaçades dels últims dies ja han estat remarcables per culpa de l'anticicló i en molts casos podrien no superar-se.

Abans d'això el cap de setmana l'ambient serà més suau. Per sortir a rebre els Reis caldrà abrigar-se encara gairebé tant com avui, però diumenge al migdia la temperatura tornarà a superar els 15º en molts punts de la costa i del prelitoral, especialment a les comarques de Girona.

Pel què fa a l'estat del cel no cal esperar gaires canvis. Aquesta tarda hi haurà estones de cel mig ennuvolat al Pirineu i en algunes comarques de Girona, però els Reis arribaran amb cel gairebé serè en general. La boira no s'aixecarà a Ponent durant el cap de setmana, però el canvi de temps que s'entreveu a partir de dijous que ve, si es va confirmant, sí que portarà una entrada de vent més contundent que podria acabar amb aquests dies de boira persistent.

També el canvi de temps de la setmana que ve podria començar a fer caure novament la neu al Pirineu. En conjunt seria una entrada d'aire fred seca que no portarà pluges, però a la serralada és probable que tímidament a partir de dijous s'hi comencin a reactivar les precipitacions, especialment al vessant nord.

Avui el vent de gregal es deixarà sentir moderat a l'Empordà i a Menorca. El cap de setmana la tramuntana quedarà més restringida a l'Alt Empordà, però diumenge bufarà amb cops de fins a 70 km/h al nord del Cap de Creus.