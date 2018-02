Els dies més freds de l'hivern comencen avui amb una tongada de pluja i neu

El dia ha començat encara amb algunes clarianes, però avui al sol se'l veurà poc en general. Aquest dijous una borrasca ens portarà pluges i neu a cotes baixes a partir del migdia i sobretot durant la tarda i vespre. Les precipitacions afectaran la majoria de comarques, però sobretot seran destacables al Pirineu, a la Catalunya Central i en punts de la costa i del prelitoral centrals, on s'hi podran fins i tot superar els 20 l/m2 en alguns casos.

Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Avui tornarem a estar molt pendents de la cota de neu perquè és molt probable que hi hagi emblanquinades altre cop a cotes baixes. Durant bona part del dia la cota de neu rondarà entre els 600 i els 800 metres, però avançada la tarda és possible que en alguns indrets hi arribi a nevar fins als 400 o 500. Hi ha un avís del Meteocat per la possibilitat que la neu acumuli més de 5 centímetres a partir dels 700 metres al Vallès Oriental, al Moianès, a la Selva, a Osona, al Berguedà, al Ripollès i a la Garrotxa.

Encetem avui un període llarg de fred intens que ens farà viure els dies més gèlids d'aquest hivern. Aquest migdia la temperatura serà entre 5 i 8 graus més baixa que ahir, i tot i que en l'inici del cap de setmana el termòmetre remuntarà lleugerament, la setmana que ve el fred s'anirà accentuant cada cop més i serà persistent.

Diferència entre la temperatura màxima d'ahir i la prevista per a avui

Demà continuaran les pluges a les Balears i al sud del País Valencià, amb vent d'entre tramuntana i gregal i una cota de neu que caurà fins als 300 metres. A Catalunya els núvols seran més espessos com més a prop de mar, però ja no plourà i només nevarà de forma feble al vessant nord del Pirineu. Demà la tramuntana bufarà amb ratxes fortes a l'Empordà i als cims del Pirineu, sobretot a la tarda.

Cops màxims de vent previstos per a divendres a la tarda

Dissabte el vent girarà d'entre mestral i ponent, això farà que el sol predomini i que la temperatura pugi de 2 a 4 graus al migdia, al matí el vent es deixarà sentir en moltes comarques i bufarà amb cops forts a l'Ebre i al Camp de Tarragona.

Diumenge serà un dia molt més insegur, al matí és probable que de forma intermitent vagin reapareixent les pluges i nevades en moltes comarques del tram central de la costa i del prelitoral, a la Catalunya Central i al Prepirineu. Altre cop la cota de neu rondarà entre els 500 i els 1000 metres, i és possible que en alguns punts pròxims a la costa s'hi arribin a acumular entre 5 i 10 l/m2.