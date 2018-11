La méteo en 1 minut: pluges puntuals i migdies més freds

Aquest dijous ha començat sense grans canvis. Els núvols prims han tornat a provocar una albada rogenca molt bonica, i en general la temperatura mínima s'ha situat poc per sobre o poc per sota de la dels últims dies. D'entre els valors més baixos d'aquest matí destaquen els -4 ºC de Das i del Pont de Suert, els -3 ºC de Sort, els -2 ºC de Mollerussa i els -1 ºC de Lleida, de les Borges Blanques i de Vic. És el matí més fred de la tardor a Ponent fins ara, i a poc a poc el fred es va encaixonant a les zones més enclotades.

Avui durant el dia no hi haurà grans canvis en el temps, però a última hora arribarà un front més actiu que deixarà algunes nevades al Pirineu Occidental, i de nit i matinada farà caure també algunes gotes en altres comarques de la meitat oest. En general seran pluges minses, excepte a la Vall d'Aran i en alguns punts del Pallars, on la nevada hi pot ser una mica més destacable. La cota de neu rondarà entre els 1.600 i els 1.800 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres

Demà el dia començarà encara amb molts núvols a la costa, però amb el pas de les hores les clarianes aniran guanyant terreny. Darrere del front entrarà aire més fred que farà que tant demà com dissabte la temperatura es quedi més curta al migdia, amb màximes dos o tres de graus més baixes en molts indrets. Demà el mestral i la tramuntana bufaran amb cops de més de 50 km/h a l'Alt Empordà i a les Terres de l'Ebre.

540x306 Cops de vent previstos per a divendres al matí Cops de vent previstos per a divendres al matí

El cap de setmana el temps tornarà a ser tranquil. Els núvols prims ens acompanyaran tant dissabte com diumenge, però només seran espessos en alguns punts del Pirineu de cara a diumenge. No plourà gairebé enlloc. La setmana que ve començarà sense grans canvis: cel clar, boires cada cop més abundants a l'interior i bandes de núvols alts. És poc probable que el temps es compliqui durant el pont, però encara és aviat per precisar-ho.

La temperatura pujarà clarament en l'inici de la setmana que ve, sobretot a la costa i al Pirineu. Dilluns i dimarts les màximes s'acostaran als 20 ºC a prop de mar i l'ambient serà molt suau per ser principis de desembre. A Ponent i en algunes valls interiors els bancs de boira faran que la temperatura reculi en lloc de pujar.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte