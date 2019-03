L'hivern s'acomiada amb glaçades

L'últim dia d'hivern encara serà bastant hivernal. Aquest matí han tornat les glaçades en diverses comarques després de molts dies. A Girona, per exemple, la temperatura d'aquest matí ha estat la més baixa del mes de març fins ara, els -1,6 ºC de mínima que ha marcat l'estació automàtica del Meteocat no s'havien assolit en tot el mes, i només els dies 1 i 8 s'havia baixat sota zero. A l'escola agrària de Lleida s'ha baixat fins a 1,7 ºC, la segona temperatura més baixa del mes. A Olot (-3,3 ºC) la temperatura no hi baixava tant des del 17 de febrer. Altres temperatures mínimes d'avui:

la Tosa d'Alp, -11 ºC

el Pont de Suert, -3 ºC

Ripoll, -3 ºC

la Seu d'Urgell, -2 ºC

Vic, -2 ºC

Tremp, -2 ºC

Manresa, 0 ºC

Tarragona, 7 ºC

Barcelona, 8 ºC

Aquest migdia l'ambient serà similar al d'ahir. Molts termòmetres se situaran al voltant dels 15 ºC i a prop de mar el vent moderat reforçarà la sensació de fred sobretot al sud de la Costa Brava i en àmbits com el Maresme. Avui farà sol i no es repetiran els ruixats d'ahir a la tarda.

La primavera començarà oficialment quan faltin dos minuts per a les onze de la nit, i l'arribada de la nova estació s'anirà notant cada cop més com més s'acosti el cap de setmana. Demà al matí tornarà a glaçar en algunes comarques, però a partir de divendres els migdies seran més agradables, amb temperatures ja per sobre dels 20 ºC. No esperem un cap de setmana amb un ambient clarament d'abril, però sí amb sensació de primavera al migdia.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

El sol continuarà predominant els pròxims dies, no hi haurà més canvis de temps en tot el que queda de setmana i molt probablement acabarem el mes de març sense cap més borrasca que pugui fer ploure o nevar. Diumenge augmentaran els núvols prims i el cel serà més variable al Pirineu, però fins a la segona part de la setmana que ve no hi haurà cap canvi de temps mínimament destacable.

El vent anirà perdent força, però davant de mar avui i demà encara es deixarà sentir moderat. Fins divendres el mar estarà bastant alterat, sobretot a la Costa Brava i a la costa central, on les onades podran arribar fins al metre d'alçada.

Avui fa un any, per cert, de matinada una nevada tardana deixava 12 cm a l'Observatori Fabra del Tibidabo, fins a 20 a Sant Quintí de Mediona i 10 centímetres també a les muntanyes de l'Ordal. La cota de neu va arribar a baixar fins als 100 metres.