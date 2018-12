La méteo en 1 minut: els primers dies de l'hivern seran poc freds

El vent sec i moderat de les últimes hores fa que a Ponent i en molts punts de la costa aquest matí sigui molt suau per a l'època, però en molts indrets del terç nord aquest matí hi ha hagut força més glaçades que ahir. D'entre les temperatures mínimes d'aquest matí destaquem:

Núria, -5º

El Pont de Suert, -3º

Puigcerdà, -3º

Guardiola de Berguedà, -2º

Cardona, -1º

Olot, 0º

Girona, 0º

Lleida, 3º

Tàrrega, 3º

Sant Cugat del Vallès, 4

Tarragona, 7º

Tortosa, 8º

Barcelona (centre), 11º

De moment la temperatura encara és més baixa a les cotes altes del Pirineu que a les valls, però la inversió tèrmica no trigarà a tornar.

Els núvols que a primera hora es passejaven encara per molts indrets aniran marxant amb el pas de les hores, a partir de mig matí el sol predominarà en general. Al migdia la temperatura serà més baixa que ahir especialment a la costa i al prelitoral, on ahir el vent sec va disparar el termòmetre a l'alça. Avui cal esperar màximes entre 2 i 4 graus més baixes, sobretot a les comarques de Girona.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Els dies vinents tornarà a entrar aire càlid. Demà el vent de garbí farà que al migdia l'ambient sigui similar o una mica més fred que avui, però el cap de setmana les màximes s'enfilaran fins a 5 graus més que avui. La diferència es notarà especialment al Pirineu i a les comarques de Girona. A Ponent la boira guanyarà protagonisme a mesura que avanci el cap setmana, i per això aquí la temperatura no pujarà sinó que baixarà.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Els pròxims dies seran de sol i núvols prims, i tot i que per Nadal el temps no canviarà gaire, sí que és possible que sigui un dia més variable i mig ennuvolat. Els mapes a més llarg termini tampoc entreveuen canvis fins a Cap d'Any. Molt probablement el 2018 s'acabarà sense més pluges ni nevades i amb poc fred, tot i que demà a les 11 i 23 minuts de la nit començarà oficialment l'hivern. L'estancament del temps sovint fa que les nits sí que siguin una mica fredes i humides, sobretot a les zones més enclotades, però els pròximes deu dies seran de migdies molt suaus a prop de mar i de temperatures també clarament altes per a l'època a les cotes altes del Pirineu.