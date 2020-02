Ha tornat l'hivern però no hi ha indicis de cap fredorada

La baixada de la temperatura és evident aquest matí. En general a primera hora el termòmetre marcava entre 3 i 7 graus menys que ahir, i en indrets com Tarragona i Tortosa la baixada ha arribat a ser de deu graus. A les cotes altes del Pirineu la temperatura ha fregat els deu graus sota zero i les glaçades han reaparegut tant a les valls pirinenques com en altres comarques interiors. Entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

La Tosa d'Alp, -9

Das, -5

Prades, -4

El Pont de Suert, -4

La Molina, -4

Ripoll, -2

Viella, -2

Solsona, -1

Olot, 0

Girona, 0

Vic, 0

Tarragona, 5

Barcelona, 8

651x366 Diferència de temperatura ahir i avui al matí Diferència de temperatura ahir i avui al matí

Al migdia també es notarà la baixada de la temperatura, malgrat que el sol predominarà. Avui ja no hi haurà màximes de més de 20 graus, i en general el termòmetre quedarà frenat per sota dels 15. Aquest ambient d'hivern serà el que marcarà la segona part de la setmana.

Els pròxims dies petits canvis de temps aniran reactivant l'entrada d'aire fred. No hi haurà cap fredorada, però la temperatura mantindrà un to hivernal força normal per a l'època. Segurament la setmana que ve començarà amb pujades i baixades de temperatura, però és poc probable una fredorada important com a mínim fins a la segona part del mes de febrer.

Avui la tramuntana i el mestral aniran perdent força a mesura que avanci el dia. Aquesta nit encara hi ha hagut ventades de 87 km/h a Portbou, 64 a Roses i 60 a Tortosa. A Maó el vent ha arribat a bufar amb un cop de 98 km/h. Demà el vent girarà a garbí i es deixarà sentir moderat a la costa, especialment a la Costa Brava.

A mesura que es vagi acostant el cap de setmana augmentaran els núvols. Entre divendres i diumenge el panorama serà més variable i fins i tot s'arribarà a tapar el cel en alguns moments. Res fa pensar en precipitacions, més enllà d'algunes nevades tímides que puguin aparèixer al vessant nord del Pirineu de cara a dissabte. Aquesta setmana el paraigua no farà falta tot i l'augment dels núvols.

A llarg termini tampoc hi ha indicis que hagi de tornar a ploure de manera extensa. Entre dilluns i dimarts podrien reaparèixer algunes tímides nevades al Pirineu, o potser fins i tot cauran algunes gotes en altres comarques del nord, però sembla bastant més probable que el vent i els canvis de temperatura marquin la primera part de la setmana que ve.