L'hivern enfila el tram final amb poques possibilitats d'una fredorada

Matí de dissabte tapat a la Catalunya Central i en moltes comarques de l'est. El dia ha començat amb bancs de boira i núvols baixos espessos en aquest sectors. On hi ha més núvols la temperatura és més alta que ahir, però en canvi en altres comarques de Ponent, al sud de Catalunya o fins i tot en moltes valls del Pirineu de matinada ha fet més fred que no pas divendres. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquen (en ºC):

El Pont de Suert, -5

Sort, -4

La Seu d'Urgell, -3

Puigcerdà, -3

Girona, 1

Olot, 1

Lleida, 1

Cervera, 2

Tortosa, 5

Manresa, 6

Tarragona, 7

Barcelona, 8

Aquest migdia les temperatures no seran gaire diferents a les d'ahir, les màximes més altes s'enfilaran fins als 16 o 17 graus, i en molts casos no es passarà dels 15. Ambient d'hivern sense que el fred sigui gaire protagonista.

Amb el pas de les hores els núvols de l'est s'aniran esqueixant, a l'Empordà i al Rosselló és on podrien ser més persistents. A la tarda el pas d'un altre front tornarà a fer augmentar els núvols i farà que la sensació de dia mig tapat continuï en moltes comarques. El paraigua no farà falta enlloc.

Demà el dia començarà amb més sol, a la tarda arribarà un altre front poc actiu que enterbolirà el cel sobretot al Pirineu i Prepirineu. Les temperatures seran més altes que ahir, sobretot al migdia.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

La setmana que ve els canvis de temperatura seran constants. Dilluns alguns termòmetres tornaran a superar els 20 graus i l'ambient serà primaveral, al voltant de dimecres farà fred d'hivern, i abans no s'acabi la setmana lectiva probablement les temperatures tornaran a pujar. Canvis de massa d'aire constants, sempre en un context més aviat de final d'hivern i sense fredorades importants. Les possibilitats que el fred arribi amb força durant el tram central del febrer són molt baixes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

La setmana que ve començarà amb un cel un mica enterbolit en comarques del nord, però sense canvis destacables. Entre dimarts i dimecres reapareixeran les nevades al Pirineu Occidental, res fa pensar en precipitacions gaire abundants, però és probable una enfarinada sobretot al vessant nord de la serralada, amb una cota de neu que es podria moure entre els 1.500 i els 1.000 metres. Aquest canvi de temps segurament també deixarà algunes pluges minses de cara a dimecres en comarques de Girona o fins i tot a la costa i al prelitoral centrals. Són les úniques possibilitats de pluja que s'entreveuen a mitjà termini.

Demà el vent revifarà a la tarda en molts punts de la costa, especialment al sud de la Costa Brava, on el garbí bufarà amb cops de fins a 50 km/h en algun cas. La setmana que ve el vent també es deixarà sentir en alguns moments, dimecres la tramuntana i el mestral bufaran fins i tot amb cops forts a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.