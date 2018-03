El fred de ple hivern tornarà amb força just en l'inici de la primavera

El front de les últimes hores ha deixat pluges i nevades abundants en alguns punts del Pirineu i Prepirineu, però minses a la resta. Destaquen (en l/m2):

Espot, 56

Boí, 36

El Pont de Suert, 24

Sort, 20

Vilanova de Meià, 17

La Seu d'Urgell, 9

Solsona, 9

Tremp, 8

Tàrrega, 3

Lleida, 2

Vic, 2

Tarragona, 1

Amb el pas del matí les clarianes aniran guanyant terreny i a la tarda el sol predominarà. Aquest migdia la temperatura s'enfilarà per sobre dels 15º a la costa, però el vent augmentarà la sensació de fred. Avui continuarà bufant moderat d'entre ponent i garbí en moltes comarques.

Continuem molt pendents d'una situació de fred intens que ens afectarà la setmana que ve. La irrupció àrtica començarà diumenge al vespre, i la novetat més important dels mapes del temps d'avui és que podria allargar-se fins dijous. La primera part de la setmana molts termòmetres es quedaran per sota dels 10º al migdia i baixaran sota zero de nit. Les glaçades arribaran fins al prelitoral i fins i tot afectaran alguns punts de la costa. Tot això passarà just en l'inici de la primavera: el canvi oficial d'estació es produirà dimarts que ve a les 18.15 h.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns que ve

540x306 Temperatura mínima prevista per dilluns Temperatura mínima prevista per dilluns

L'altre gran incògnita és si el fred anirà acompanyat de neu o no. Probablement el moment amb més possibilitats de veure neu a cotes molt baixes serà diumenge a la nit. Els ruixats que es podrien produir sobretot a les comarques de Girona serien de neu per sota dels 500 metres en aquest moment. Dilluns i dimarts, el risc de ruixats de neu sobtats continuarà, sobretot en aquestes comarques, al Pirineu i en alguns punts de la Catalunya Central, però de forma bastant aïllada. En general el vent sec evitarà nevades a cotes baixes a la resta del territori.

El fred intens es començarà a notar diumenge al vespre, però dissabte i diumenge l'ambient ja serà més d'hivern que els últims dies. Els migdies del cap de setmana hi haurà dos o tres graus menys que avui.

El temps variable continuarà els dies vinents. Demà farà sol al matí, però a la tarda nevarà al vessant nord del Pirineu i cauran xàfecs sobtats a les comarques de Girona. Dissabte serà un dia mig ennuvolat, les nevades tornaran a aparèixer a la serralada i els ruixats seran novament probables sobretot al nord-est i a la tarda. Demà al vespre i dissabte, al Pirineu ja arribarà a nevar fins i tot per sota dels 1.000 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

Diumenge serà un dia amb més núvols. A les comarques de Girona i a les del nord-est de Barcelona els ruixats podran aparèixer a estones tant al matí com a la tarda. En canvi, com més al sud més estones de sol hi haurà. Entre diumenge i dimarts el mestral bufarà amb ratxes fortes a les Terres de l'Ebre, i la tramuntana també bufarà amb ganes a l'Alt Empordà.