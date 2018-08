Una important pedregada ha afectat la Garrotxa i el Pla de l'Estany

Les nuvolades han crescut amb força a partir del migdia a zones de muntanya i ràpidament s'han anat estenent. Fins a mitja tarda els ruixats han anat descarregant aquí i allà amb una distribució molt irregular. S'han concentrat al Pirineu, a l'interior del quadrant nord-est i, de manera més aïllada, a la resta del prelitoral.

A comarques com la Garrotxa i el Pla de l'Estany és on les tempestes han sigut més violentes. A banda de deixar patacs d'aigua considerables, el més destacable ha sigut la pedregada que ha caigut. En alguns casos, la pedra ha superat els 3 centímetres de diàmetre.

La virulència amb què ha caigut la pedra ha arribat a ocasionar alguns danys, bàsicament a vehicles. Algunes localitats on s'ha viscut la pedregada són Maià de Montcal i a Besalú.

Pedregada a Besalú. Vidres de cotxes xafats, claraboies trencades, embornals tapats... @TomasMolinaB pic.twitter.com/JunW5S5kqR — JVila presos politics fora! (@joanvilallanars) August 29, 2018

Mai vist a Besalú! Pedregada enrabiada que cau amb força i destrueix tot el que troba al seu pas! #324eltemps @eltempsTV3 #meteo @meteocat pic.twitter.com/TtFIZxhc8u — Laura Frigola (@LauraaFrigoo99) August 29, 2018

La calamarsa o la pedra també ha aparegut en altres comarques. De fet, aquest estiu ja hi ha hagut diversos episodis semblants. Des de Borredà (el Berguedà) recordaven que aquesta és la tercera vegada que cau pedra en els últims mesos.

Fins a les 18.30 h s'havien acumulat, de manera local, precipitacions superiors als 30 mm. Destaquen els registres següents:

50 mm a Manlleu

34 mm a Castellfollit de la Roca

32 mm a Roda de Ter

28 mm al Lac Redon

28 mm a la Gleva

27 mm a Banyoles (21 mm dels quals en 30 minuts)

25 mm a Molló

21 mm a Sant Martí Sacalm

20 mm a Rocabruna

Al llarg de les pròximes hores els xàfecs i les tronades s'aniran escampant per la Catalunya Central i el prelitoral i avançaran cap al sud. De cara al vespre i la nit també arribaran a la meitat sud del litoral. Localment les pluges seran fortes i podran anar acompanyades de calamarsa o pedra, tal com ja ha passat. Hi ha vigent un avís d'intensitat de precipitació del Servei Meteorològic de Catalunya fins a les 8 de demà al matí.