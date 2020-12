El fred intens i les ventades marcaran el cap de setmana de Nadal

L'entrada d'una massa d'aire polar farà que el cap de setmana de Nadal arribin les temperatures més baixes des que va començar la tardor. Un fred intens que encara no s'ha notat aquest matí, però que ja es començarà a intuir al migdia. Avui les màximes seran entre 2 i 4 graus més baixes que ahir, en un dijous que serà mig ennuvolat en general, amb núvols més abundants al Pirineu i a les comarques de Girona, i en canvi més esqueixats al sud.

A partir d'aquesta nit i durant bona part de demà nevarà de forma intermitent al vessant nord del Pirineu, neu que arribarà fins al fons de les valls a la Vall d'Aran, al nord del Pallars i a Andorra. Aquesta nit i demà fins al migdia el temps també serà molt insegur a l'est, en àmbits com la Selva, el Vallès, el Maresme o fins i tot el Barcelonès. En tots aquests sectors hi haurà el risc de xàfecs molt irregulars i puntuals. Ruixats de poca estona que cauran amb una cota de neu d'entre 800 i 1000 metres. Si algun ruixat és especialment intens podria arribar a nevar puntualment als punts més alts de la serralada litoral, però aquest no és l'escenari més probable. A mig matí és quan el risc de ruixats a l'est serà més alt.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà al matí Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà al matí

Per Nadal també serà protagonista el vent. Demà la tramuntana bufarà amb ratxes fortes al nord de la Costa Brava, cops de vent que arribaran a superar els 100 km/h en alguns casos, especialment a primera hora del dia i de cara a la nit. El vent també bufarà molt fort a les cotes altes del Pirineu, i en menor mesura es deixarà sentir també a les Terres de l'Ebre. El Meteocat té actiu un avís per vent que afecta més de 20 comarques, sobretot sectors del Pirineu i Prepirineu, l'Empordà i comarques del sud i de l'altiplà central. També hi ha avisos actius per mala mar al nord de la Costa Brava i per neu a la Vall d'Aran.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà a primera hora Cops de vent màxims previstos per demà a primera hora

Per Sant Esteve i diumenge al matí serà quan farà més fred, de matinada la temperatura baixarà sota zero a la majoria de comarques interiors, i fins i tot en algun punt de la costa. El termòmetre arribarà fins als -5 graus no només al Pirineu, sinó també a la Catalunya Central i en altres punts interiors. Al migdia pocs termòmetres passaran dels 10 graus. Dissabte el sol predominarà, diumenge tornaran a augmentar els núvols. Diumenge canviarà el vent, al final del cap de setmana bufarà sobretot a la costa i al prelitoral, amb cops que podrien arribar a ser forts. Ratxes de fins a 70 o 80 km/h d'entre ponent i garbí, no només als indrets on el vent és més habitual.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dissabte

Diumenge al vespre tornarà a nevar al Pirineu, i en aquest cas ho farà de forma més extensa. Les emblanquinades podrien arribar fins al Prepirineu o punts de la Catalunya Central, tot i que les precipitacions que s'acumulin no s'entreveuen abundants.

L'entrada de vent sec de l'oest evitarà que el fred s'instal·li i que les glaçades continuïn en l'inici de la setmana que ve, però durant totes les festes la sensació tèrmica serà clarament més baixa que els últims dies. L'excepció seran les comarques de Ponent, on la boira ha sigut persistent els últims dies i en canvi desapareixerà a partir de demà. Al voltant de Cap d'Any és probable una nova irrupció d'aire polar que mantindrà ben viu el fred també en l'inici del 2021. Tenim per davant deu dies amb clara sensació d'hivern.