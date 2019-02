La manca de pluges i neu s'allargarà fins a final de mes

Aquest divendres ha començat altre cop amb moltes temperatures sota zero, sobretot a les valls del Pirineu i en zones enclotades de l'interior i del prelitoral. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquem:

Guardiola de Berguedà, -5º

Puigcerdà, -4º

Girona, -4º

Lleida, -3º

Solsona, -3º

Igualada, -2º

Sabadell (Parc Agrari), -2º

Sant Sadurní d'Anoia, -1º

Tortosa, 2º

Figueres, 2º

Tarragona, 5º

Barcelona, 6º

La temperatura es recuperarà ràpidament, al migdia la majoria de termòmetres rondaran al voltant dels 15º i l'ambient serà tan suau com els últims dies.

L'anticicló sembla decidit a quedar-se com a mínim fins al final del mes de febrer. El canvi de temps que s'insinuava entre dilluns i dimarts s'ha diluït en les últimes actualitzacions dels mapes del temps, de manera que fins i tot hi ha poques possibilitats que arribi a nevar al Pirineu. No només això, sinó que al llarg termini en tota la setmana que ve no hi ha cap símptoma de possible canvi de temps.

Entre diumenge a la tarda i dilluns augmentaran les estones de cel mig ennuvolat al Pirineu, a Ponent i a les Terres de l'Ebre, però en general tant el cap de setmana com la setmana que ve continuarà fent sol. Els matins hi haurà cada cop més humitat, boirines i alguns núvols baixos a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre, però els migdies seran tan agradables com els últims dies.

Una petita variació de diumenge serà l'entrada de vent moderat de sud a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. També en altres punts de la costa hi haurà una mica més de vent diumenge que no pas demà.

Des del 15 de desembre fins ara les precipitacions han arribat amb comptagotes si deixem de banda les nevades del Pirineu. La comparació entre les precipitacions dels primers 45 dies de l'any passat i les d'aquest any ja ensenyen moltes diferències.