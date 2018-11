Méteo especial: unes hores més de pluja abans d'un cap de setmana de temps canviant

Aquest divendres ha començat amb pluges intermitents i més aviat febles en moltes comarques interiors. Amb el pas de les hores les precipitacions aniran abraçant cada cop més comarques, tant interiors com de la costa. Avui les precipitacions més abundants afectaran sectors de l'altiplà central i punts del Pirineu, però gairebé arreu hi haurà moments en què caldrà obrir el paraigua. La cota de neu baixarà fins als 1.500 metres en alguns punts del Pallars i de la Ribagorça.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres

Al Pirineu Occidental i en algunes altres comarques interiors avui l'ambient serà notòriament més hivernal i fred que ahir, però com més a prop de mar, menys es notarà la diferència. Aquest cap de setmana la temperatura canviarà poc, en general seguirà aquest ambient normal per ser finals de novembre, amb temperatures al voltant dels 15 graus al migdia i entre els 5 i els 10 a primera hora.

Demà el sol predominarà, només amb algunes bandes de núvols prims al Pirineu. Diumenge arribarà un altre front que, tot i que no serà tan actiu com el d'aquest divendres, sí que farà ploure i nevar al matí a les comarques del Pirineu Occidental, especialment al vessant nord de la serralada. A la resta el dia serà mig ennuvolat, però sense pluja. El vent es deixarà sentir moderat a la costa.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

Diumenge la cota de neu rondarà al voltant dels 1.500 metres, però dilluns al vessant nord del Pirineu hi podria nevar fins i tot al fons de les valls. La cota pot arribar a baixar dels 1.000 metres en indrets de la Vall d'Aran, de la Cerdanya o d'Andorra.

Més enllà de les nevades al Pirineu, dilluns és probable que torni a haver-hi alguns ruixats en diverses comarques de Girona i de Barcelona. Difícilment seran pluges gaire abundants, però encara hi ha incertesa en el pronòstic. La setmana que ve començarà amb l'ambient més hivernal dels últims dies. Entre dilluns i dimarts també és probable que hi hagi fortes ratxes de vent de mestral al sud de Catalunya.

540x306 Ratxes de vent previstes per a dilluns a la tarda Ratxes de vent previstes per a dilluns a la tarda

Tot i això, a llarg termini l'escenari més probable és que la setmana que ve hi hagi molts dies amb més sol que núvols, i que com a mínim fins divendres es trenqui la dinàmica de pluges dels últims dies. El fred més intens de dilluns serà més aviat puntual, a hores d'ara és més probable que el novembre s'acabi amb un estiuet que no pas amb dies de fred intens.