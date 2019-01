La massa d'aire fred comença a marxar

Tot i que la jornada d'avui ha tornat a començar amb fred arreu i amb glaçades generalitzades a bona part de l'interior i localment a punts de la costa, la temperatura ja no ha baixat tant com ahir, en conjunt. La massa d'aire fred de mica en mica es va allunyant, i això farà que la temperatura torni a pujar.

Ens espera un dissabte dominat pel sol a tot arreu. La temperatura màxima pujarà i, se situarà entre 4 i 9 ºC a bona part de l'interior del país i entre 9 i 14 ºC al litoral i al prelitoral.

540x306 Diferència de la temperatura màxima prevista entre ahir i avui / Model GFS - ARAméteo Diferència de la temperatura màxima prevista entre ahir i avui / Model GFS - ARAméteo

A les Illes, encara fins a mig matí es pot escapar algun ruixat local entre Menorca i l'est de Mallorca. Tot i això els núvols acabaran marxant i quedarà una tarda assolellada. A la resta de territoris, el cel es mantindrà serè.

Ara bé, el vent farà la guitza en algunes comarques. La tramuntana i el mestral continuaran bufant a l'Alt Empordà, a la Catalunya del Nord, als cims del Pirineu, al sud del Camp de Tarragona i al massís del Port amb cops de més de 60 a 80 km/h al llarg de tot el dia. Demà el vent continuarà sent el protagonista a les mateixes zones. Fins i tot, s'espera que de matinada es reforci.

540x306 Cop màxim de vent previst per demà al matí / Model GFS - ARAméteo Cop màxim de vent previst per demà al matí / Model GFS - ARAméteo

Aquest diumenge hi haurà pocs canvis. En general dominarà el sol, tot i alguns núvols prims al nord del país. De matinada es formaran alguns bancs de núvols baixos o de boira a punts de Ponent, sobretot a comarques com l'Urgell, l'est de la Noguera i la Segarra que, amb el pas de les hores, tendiran a marxar.

A banda, al vessant nord del Pirineu hi haurà més núvols i fins i tot es poden escapar quatre flocs de neu fins a l'hora de dinar, sobretot a les zones més elevades. La cota de neu pujarà dels 1000 als 1500 metres.

La temperatura serà més alta, tant la mínima com la màxima. De matinada les glaçades quedaran restringides a les zones arrecerades del vent de l'interior del país.

La setmana començarà amb un temps força semblant, marcat pel sol arreu, per la presència d'alguns bancs de boira a punts de l'interior, sobretot a Ponent, i per un ambient menys fred que els darrers dies.