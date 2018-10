El matí més fred des de mitjans de maig

La fresca ha quedat enrere i per primer cop aquesta tardor el fred s'ha fet notar clarament aquest matí. Molts indrets han registrat les temperatures més baixes des de mitjans del mes de maig, tant a l'interior com a la costa. D'entre les temperatures mínimes d'aquest matí en destaquem:

Certascan (cota, 2.500), -5º

Viella, 1º

Ripoll, 4º

Vic, 4º

Puigcerdà, 5º

La Seu d'Urgell, 5º

Guardiola de Berguedà, 5º

Moià, 6º

Solsona, 6º

Lleida, 7º

Manresa, 9º

Tarragona, 14º

Badalona, 14º

Tortosa, 15º

Barcelona (Raval), 16º

540x306 Diferència real entre la temperatura d'avui a les 8 del matí i la d'ahir al matí Diferència real entre la temperatura d'avui a les 8 del matí i la d'ahir al matí

Al migdia pocs termòmetres s'enfilaran per sobre dels 25º, i el vent farà que tot i el sol l'ambient sigui de tardor. Aquesta nit el vent ha bufat amb ratxes de fins 84 km/h a Figueres, 79 a Verges, 68 a Palamós o 64 a Tortosa. A les cotes altes del Pirineu les ratxes han arribat fins als 110 km/h a la Tossa d'Alp. Amb el pas de les hores el vent anirà perdent una mica de força, però a l'Empordà la tramuntana no hi desapareixerà del tot fins demà a la tarda. El Meteocat té actiu un avís per la possibilitat que les onades arribin a superar els 4 metres a la Costa Brava.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda

Avui farà sol, només amb alguns intervals de núvols al Pirineu que es formaran sobretot a sotavent. Els pròxims dies els núvols seran encara més escassos, i en tot cas aniran apareixent alguns bancs de boira matinals a la Catalunya Central.

El pròxim canvi de temps podria començar a partir de dissabte al vespre. Tot i que encara hi ha força incertesa sobre la previsió de cara al cap de setmana, és possible que entre dissabte a última hora i diumenge reapareguin alguns ruixats en força comarques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Girona i de Barcelona. Caldrà seguir-ho.

540x306 Probabilitat en tant per cent que diumenge se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que diumenge se superin els 5 l/m2

La temperatura pujarà lentament entre avui i el cap de setmana. Les pròximes nits no seran tan fredes en general, tot i que en algunes valls interiors i del Pirineu la pròxima nit la mínima encara podria baixar més que avui. No hi haurà cap més retorn a l'ambient d'estiu, entre divendres i dissabte algunes màximes tornaran a superar els 25º a l'interior i en punts del prelitoral, però el canvi de temps de diumenge tornarà a fer entrar aire fred i, per tant, mantindrà la sensació de tardor totalment viva.