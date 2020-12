El migdia d'avui serà el més càlid de la setmana a la costa

L'augment dels núvols ha facilitat que aquesta nit hagi sigut molt suau, especialment a la costa, on aquest dimarts ha començat amb temperatures de 13 graus a Barcelona i a Tarragona i fins i tot de 14 a Castell d'Aro. Durant les últimes hores ha plovisquejat en molts indrets, precipitacions que només han tingut certa entitat en punts del Pirineu. Destaquen els 5 l/ m² acumulats a Bossòst, els 2 de Pont de Suert o el litre per metre quadrat de Sort.

Avui serà un dia encara amb força núvols en comarques de l'oest, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on pot anar-hi plovisquejant de manera intermitent. En canvi, com més a prop de mar més sol farà. En moltes comarques de l'est avui el dia serà molt més assolellat que ahir. L'entrada de vent sec de ponent farà que la temperatura es dispari a la costa, amb màximes que podrien arribar puntualment fins als 20 graus. Aquest migdia serà el més càlid de la setmana a prop de mar.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà al matí, en canvi, farà força més fred que avui. Aquest dimecres començarà amb entre 3 i 5 graus menys que avui i la temperatura tornarà a baixar per sota dels 5 graus en moltes comarques interiors. La resta de la setmana el termòmetre es mantindrà en valors força suaus per ser mitjans de desembre. Màximes de fins a 15 graus a la costa i glaçades força escasses a l'interior a primera hora.

651x366 Temperatura mínima prevista per a demà Temperatura mínima prevista per a demà

Aquest dimecres començarà amb alguns intervals de núvols al Pirineu i a l'Empordà, però en general farà sol. Entre dijous i divendres el temps serà una mica més insegur, sobretot al Prepirineu i a la Catalunya Central, on es podrien escapar alguns ruixats dispersos, precipitacions minses. També es podrien escapar algunes gotes a l'Empordà o en altres punts de la costa. Divendres aquesta nuvolositat i aquest temps una mica insegur afectaran sobretot comarques del sud de Catalunya, tot i que igualment si arriba a ploure serà de manera molt tímida.

El cap de setmana tampoc hi ha previst cap gir important en el temps, però el pas de noves pertorbacions mantindrà el cel variable i és possible que arribi a ploure o a nevar feblement en algunes comarques del Pirineu, sobretot diumenge al matí. La cota de neu difícilment baixarà dels 1.800 metres.

La setmana que ve començarà amb temperatures encara més altes, però és incert quina serà la tendència a partir de Nadal. No és descartable que entre Nadal i Sant Esteve arribi una entrada d'aire fred que provoqui temperatures tan o més baixes que les d'inici de desembre. La previsió encara és molt poc clara sobre això.