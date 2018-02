La neu s'acostarà al mar aquest dijous

L'entrada d'aire fred i la neu acumulada han provocat ja aquesta nit glaçades fortes al Pirineu. En general avui el dia ha començat amb entre 3 i 4 graus menys que ahir. D'entre les temperatures mínimes més baixes d'avui destaquem:

Das, -14º

Puigcerdà, -10º

Viella, -10º

La Seu d'Urgell, -6º

Cardona, -4º

Prades, -5º

Solsona, -3º

Olot, -2º

Cervera, -2º

La Granadella, -2

Girona, -1º

Lleida, -1º

Tarragona, 3º

Barcelona, 5º

Tortosa, 5º

A les cotes altes del Pirineu les mínimes han arribat a baixar dels -15º per sobre dels 2.000 metres a Espot, i a Boí la temperatura ha arribat fins als -16º.

El dia ha començat amb intervals de núvols al vessant nord del Pirineu i en algunes comarques de Girona i de Barcelona, però durant bona part del dia d'avui el sol predominarà sobre els núvols. Tot i les clarianes, al migdia la temperatura no pujarà més que ahir.

Estem molt pendents d'una nova inestabilització del temps que ens afectarà entre aquest vespre i sobretot durant aquest dijous. En aquest cas no hi haurà precipitacions tan abundants ni extenses com en dies anteriors, però la neu arribarà més a prop de mar que en cap altra de les situacions que hem tingut les últimes setmanes.

Aquest vespre els primers ruixats afectaran comarques com la Selva, la Garrotxa i Osona; seran precipitacions més aviat testimonials, però cauran en forma de neu fins als 400 metres. Les precipitacions més destacables es produiran aquest dijous al centre del dia, i afectaran especialment un grup de comarques centrals, tant de la costa i el prelitoral com de la Catalunya Central i l'altiplà central. Més avançada la tarda podrien fins i tot arribar al Camp de Tarragona.

540x306 Acumulacions de precipitació prevsites per a dijous segons el model GFS Acumulacions de precipitació prevsites per a dijous segons el model GFS

La cota de neu per demà s'entreveu encara més baixa que avui: rondarà probablement els 200 o els 300 metres, però no és gens descartable que en alguns indrets arribi a baixar gairebé fins al nivell del mar. Difícilment les precipitacions acumularan gruixos importants, però la neu podria agafar a partir dels 300 metres en sectors del Vallès, del Baix Llobregat, del Garraf, del Penedès i amb més motiu encara a Osona, al Moianès i al Bages. Les pluges i nevades més destacables arribaran al voltant de l'hora de dinar.

540x306 Cota de neu aproximada prevista per a demà al migdia Cota de neu aproximada prevista per a demà al migdia

Els pròxims dies continuarà el temps canviant. Divendres el pas d'un front tornarà a fer nevar amb ganes al Pirineu, en aquest cas bàsicament al vessant nord de la serralada. La matinada de dissabte probablement hi haurà també alguns ruixats puntuals a la costa central, però en general dissabte i diumenge seran dies amb més sol que núvols. Dissabte al matí les precipitacions podrien ser destacables a les Balears, amb una cota de neu fins i tot inferior als 300 metres. Diumenge a partir del migdia podria tornar a nevar al Pirineu Occidental.

També es dibuixa interessant el panorama per a la setmana que ve; és possible que al voltant de dimarts arribi una nova borrasca que podrà deixar precipitacions bastant extenses, amb una cota de neu, però, no tan baixa.

El fred es mantindrà molt intens durant tot el que queda d'aquesta setmana, però probablement els núvols i el vent evitaran que, més enllà del Pirineu, hi hagi glaçades especialment fortes a destacar.

El mestral i la tramuntana avui aniran perdent força amb el pas de les hores, però el cap de setmana començarà amb ventades fortes a l'Empordà, als cims del Pirineu i a les Terres de l'Ebre.