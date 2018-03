La neu torna a baixar gairebé fins a mar i acumula més de 10 centímetres al Tibidabo

Avui comença la primavera però ningú ho diria. Aquesta matinada la neu s'està fent present en moltes comarques de la costa i del prelitoral centrals, i també en molts punts de la Catalunya Central i de l'altiplà central. La nevada més espectacular és la que ha afectat Colleserola, on les precipitacions hi han etsat esepcialment abundants. Al Tibidabo s'hi han acumulat més de 10 centímetres de neu, segons han pogut comprovar els observadors del conegut grup Comando Tibidabo que han passat la nit en vetlla. L'Observador del Fabra, Alfons Puertas n'ha mesurat uns 12 a l'observatori.

A Collbató hi han caigut uns 2 cm, a Mura 5, i a Vilassar de Dalt uns 2 a la cota 200, segons dades dels observadors del Meteocat. La borrasca també deixa neu en punts més interiors, aquesta nit també s'ha vist nevar amb ganes en comarques com la Segarra, la Conca de Barberà i l'Anoia. Abans la neu ja havia caigut amb ganes a cotes baixes del Pirineu, on s'hi han acumulat fins a 9 cm a Gombrèn, 7 a la Pobla de Lillet, 3 a Puigcerdà i 2 a la Seu d'Urgell.

Hi ha diverses carreteres afectades per la neu. El pas entre Barcelona i Sant Cugat per la carretera de l'Arrabassada està tallat, també està tallada la BV-1462 que travessa Collserola. La BV-1415 a Cerdanyola també està tallada, i per la BV-2425 a Castellví de Rosanes tampoc s'hi pot circular. Tampoc és transitable la GIV-5201 a Viladrau. Fan falta cadenes a la N-340 a Vallirana. Trànsit també alerta de neu o gel a la calçada en vies com la C-16 a Sant Cugat, la C-25 a Cervera, la C-37 a Manlleu o la C-58 a Terrassa.

⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠

MOLT important avui. Abans d'agafar el cotxe consulta web d'incidències de @transit https://t.co/UqLPOAziLa I si neva per on has de circular i no dus cadenes NO CIRCULIS #Protecciocivil #NEUCAT pic.twitter.com/94oBhwg88v — Protecció civil (@emergenciescat) March 20, 2018

Protecció Civil va posar ahir al vespre en fase d'alerta el pla Neucat, i va establir una restricció per a vehicles de gran tonatge en vies com l'Eix Transversal, la C-37, la C-17 i la C-16. La restricció continua vigent a hores d'ara.

D'entre les precipitacions més abundants des d'ahir en destaquem (en l/m2):

Gavà, 34

Barcelona (Tibidabo), 33

L'Hospitalet de Llobregat, 33

El Prat de Llobregat, 31

Cabrils, 29

Barcelona (Raval), 22

Badalona, 22

Parets del Vallès, 22

Sabadell, 22

Sitges, 14

Vic, 10

La borrasca s'ha centrat especialment al voltant de Barcelona, i per això la nevada de Collserola ha estat de les més abundants. La pertorbació s'anirà desinflant clarament durant les immediates hores, al mateix temps que anirà avançant cap a comarques situades una mica més al sud. A partir de les 8 o 9 del matí ja gairebé no plourà ni nevarà en cap punt de Catalunya, però els xàfecs continuaran amb força a Menorca i a Mallorca. Aquesta tarda, els núvols aniran marxant i només nevarà al vessant nprd del Pirineu. Al centre de la setmana el temps serà assolellat. L’element que cal tenir més en compte seran les glaçades.

Aquesta pròxima nit la temperatura ja caurà sota zero en molts sectors de la Catalunya Central i del Pirineu i Prepirineu, però la nit amb més gelades s’entreveu que serà la de dimecres a dijous: demà passat de matinada la temperatura se situarà entre -1º i -5º en moltes comarques interiors, un fet molt perjudicial per a l’agricultura, en un moment que arbres i plantes ja s’han començat a desfer de les proteccions hivernals.

540x306 Temperatura mínima prevista per a la matinada de dijous Temperatura mínima prevista per a la matinada de dijous

La tramuntana i el mestral augmentaran a més a més la sensació de fred. Els pròxims dos dies bufaran amb cops forts, però serà sobretot aquesta tarda i nit quan les ratxes podran superar els 100 quilòmetres per hora a l’Empordà i al Pirineu. Un panorama plenament d’hivern, tot i que la nit ja dura, a hores d’ara, dues hores i mitja menys que a mitjans de gener.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

No hi ha símptomes a curt termini que el temps s’hagi de calmar. A cavall de divendres i dissabte s’entreveu el pas d’una altra borrasca activa que farà ploure i nevar de manera bastant extensa una vegada més.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

L’anticicló, de vacances

La cota de neu podria tornar a baixar dels 1.000 metres a l’inici del cap de setmana. Probablement diumenge i dilluns el temps continurà sent variable, insegur i molt canviant, i, tot i que això ja és estirar molt el pronòstic, de moment sembla més probable que el sol pugui tenir més quota de cel cap al centre de la Setmana Santa.

L’ambient més d’hivern que de primavera continuarà predominant, tot i que en aquesta època de l’any el sol ja escalfa de debò i crema tant com a finals de setembre.

No hi ha indicadors clars d’una arrencada evident de la primavera com a mínim fins dilluns que ve, però això no vol dir que no puguem acabar la Setmana Santa amb màniga curta. Encara no hi ha res clar sobre el temps dels dies festius de Setmana Santa.

Neva a la Vall d’ Hebron a Barcelona ciutat. pic.twitter.com/TmcJYcYQxU — Jυαηмα Gαrcía (@JuanmaLemkus) 20 de març de 2018

Les Planes (Sant Cugat) a les 6:24 seguim treballant amb l retirada d’arbres pic.twitter.com/v4MhDs1hYp — ADF Sant Cugat V. (@GIEADFSCV) 20 de març de 2018