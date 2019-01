Un nou temporal de neu apunta cap als Alps entre aquesta tarda i dilluns

Aquestes últimes jornades les nevades al centre i a l'est d'Europa, sobretot al voltant dels Alps, han estat notícia. S'hi ha acumulat una gran quantitat de neu, més de 2 metres en alguns punts, a causa de les precipitacions molt abundants que hi ha hagut i de la baixa temperatura.

Wonderful winter scenes in 5441 Abtenau, Austria yesterday, January 11! Photos: Monika Luener pic.twitter.com/8IzvdO6Eeo — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 12 de gener de 2019

HUGE amounts of snow for parts of Austria and Switzerland in the next several days! Image: wettermuller https://t.co/yArLrHpciB pic.twitter.com/wYr9DcVe54 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 8 de gener de 2019

Tot i que de mica en mica la situació ha començat a normalitzar-se, la previsió meteorològica indica que no trigarà massa en tornar a nevar, i ho farà amb intensitat. L'arribada d'un front que a hores d'ara comença a afectar el sud d'Alemanya i la República Txeca reactivarà la precipitació a bona part dels Alps: des del sud-est de França, passant per Suïssa i fins a Àustria.

Els models meteorològics indiquen que entre avui i dilluns es podrien acumular més de 100 mm de precipitació, que seran en forma de neu a cotes força baixes. Per tant, s'esperen gruixos de 20 a 50 centímetres a les valls i a cotes mitjanes i de més d'1 metre a les zones elevades. És per aquest motiu que bona part d'Àustria es troba en avís vermell per nevades i el sud de Suïssa, en avís taronja.

540x306 Mapa dels avisos meteorològics vigents a Europa per demà / METEOALARM Mapa dels avisos meteorològics vigents a Europa per demà / METEOALARM

Quan hi ha temporals de neu com aquest en una zona de muntanya, és habitual que també hi hagi allaus. De fet, ahir sortien a la llum aquestes imatges: la neu arrossegada per una allau va arribar a entrar fins a l'interior d'un hotel a Suïssa i va deixar tres ferits.

The massive clean up takes place after an avalanche spilled into the Hotel Säntis at Schwägalp Switzerland on Thursday - pic.twitter.com/0kolwYKiMh — PlanetSKI Snow News (@planetski) 11 de gener de 2019

Es tem que al llarg dels propers dies es puguin repetir situacions semblants. Amb les noves nevades que es preveuen, la situació es pot complicar encara més, de manera que caldrà seguir amb atenció com evoluciona tot plegat.