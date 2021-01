La nevada deixa gruixos acumulats de més de mig metre al sud

La nevada de les darreres hores ha estat molt abundant a les terres del sud del país, comarques de Lleida, prelitoral, Guilleries-Collsacabra i també al Pirineu o Prepirineu, on en alguns observatoris ja superen els 50 cm. La borrasca Filomena segueix deixant aigua, neu i també vent. Durant la passada matinada hi ha hagut ratxes de vent fortes a molts punts del litoral i prelitoral com, per exemple, els 90 km/h del Port de Barcelona o els 75 km/h de l’Observatori Fabra o Cabrils.

Pel que fa a neu, aquests són alguns valors provisionals dels gruixos registrats fins a primera hora de diumenge:

Arnes: 52 cm

Horta de Sant Joan: 50 cm

Batea: 47 cm

Falset: 46 cm

Prades: 40 cm

Ulldeter (2400 m): 40 cm

PN dels Ports: 40 cm

Tivissa: 38 cm

Tuixent: 35 cm

Port del Comte (2300): 35 cm

Cantonigrós: 30 cm

Santa Fe del Montseny: 30 cm

Cadí Nord (2143 m): 30 cm

el Pont de Suert: 27 cm

Tremp: 15 cm

Les precipitacions continuaran caient al llarg del matí amb intensitat moderada o, localment forta, en algunes comarques del sud i també del prelitoral o punts de la costa central. La nevada seguirà amb menys intensitat al llarg del matí, sobretot a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i també a comarques de Girona i est de la Catalunya Central. La cota de neu se situarà al voltant dels 400 metres, localment per sota, sobretot durant la primera meitat del dia i als dos extrems del territori. Al llarg de diumenge es podran acumular gruixos de neu recent d’entre 10 i 15 cm nous que se sumaran als ja caiguts. A partir de la tarda les precipitacions seran més aïllades i la borrasca anirà afluixant. S’esperen xàfecs amb quantitats més minses i poc abundants, excepte al nord-est o al sud, on encara podran ser d’intensitat moderada, amb una cota de neu que remuntarà fins els 800 m, excepte a l’interior de les comarques de Girona o sud del país, on encara se situarà al voltant dels 500 m. Les temperatures avui es mantindran baixes, amb valors propers als 8º o 9ºC a la costa. A la façana costanera continuarà la mala mar amb maregassa (onades de fins a 3 m d’altura) amb forta mar de fons de l’est.

El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats avisos per neu, vent, onatge i pluja intensa. Protecció Civil té activades les alertes per neu, vent i mala mar.

De cara a dilluns el temps canviarà radicalment, amb un cel més seré i sense precipitacions o, en tot cas, algun darrer xàfec feble de neu de matinada a les Terres de l’Ebre o muntanyes de Prades i Montsant. Serè al Pirineu i presència de bancs de boira a a les planes interiors. Les temperatures es mantindran baixes i l’ambient molt fred, sobretot allà on aparegui la boira que, en molts casos, serà gebradora.

