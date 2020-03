El vent fort i una nevada extensa al Pirineu marcaran l'inici del cap de setmana

Avui el vent tornarà a guanyar protagonisme i bufarà moderat en moltes comarques, un vent entre ponent i garbí que es deixarà sentir amb ratxes de més de 50 km/h en molts indrets. A la tarda els cops de vent fins i tot seran més forts a les Terres de l'Ebre. És el preludi d'un episodi de vent molt fort que sobretot es produirà entre demà i dissabte. Els pròxims dies el mestral potser no bufarà en tantes comarques com avui, però en canvi les ratxes seran molt fortes a les Terres de l'Ebre, al Pirineu i a l'Empordà, on amb relativa facilitat els cops de vent superaran els 100 km/h. Aquest matí el Servei Meteorològic de Catalunya encara no tenia actiu cap avís per vent, però l'Aemet ja té actius avisos per vent i també per neu al Pirineu Occidental de cara a dissabte.

651x366 Cops de vent màxims previstos per divendres a la tarda Cops de vent màxims previstos per divendres a la tarda

La neu serà l'altre gran protagonista del temps dels pròxims dies. Avui continuaran apareixerent precipitacions al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que caurà en picat. Al vespre ja nevarà per sota dels 1.000 metres, i cal tenir en compte que entre demà i dissabte al matí aquesta nevada en cotes baixes es pot estendre per molts punts del Pirineu. No només nevarà fins al fons de les valls a la Vall d'Aran i a Andorra sinó que pot fer-ho en molts punts del Pallars, la Ribagorça, la Cerdanya o fins i tot a l'Alt Urgell i al nord del Berguedà. La nevada serà especialment abundant al vessant nord del Pirineu, on els gruixos en cotes baixes podrien superar els 10 centímetres. Cal tenir en compte aquesta emblanquinada si teniu pensat desplaçar-vos pel Pirineu durant l'inici del cap de setmana.

651x366 Acumulació total de precipitaciço prevista fins dissabte al migdia Acumulació total de precipitaciço prevista fins dissabte al migdia

Si bé la nevada marcarà l'inici del cap de setmana, dissabte a la tarda i diumenge no hi haurà precipitacions gairebé enlloc, ni tan sols al Pirineu. Més enllà de la neu, entre aquesta tarda i demà també s'escaparan alguns ruixats puntuals en altres comarques de la meitat nord de Catalunya. En general seran pluges minses, però és possible que demà alguns ruixats sobtats puguin descarregar amb més ganes al sud de la Costa Brava i al voltant de Girona. En tot cas, la pluja no s'allargarà durant el cap de setmana. Dissabte farà sol en general i diumenge el pas d'un front enterbolirà el cel a partir del migdia.

Aquest canvi de temps provocarà fortes alteracions de temperatura. Avui el termòmetre pujarà per sobre dels 20 graus a la costa, sobretot a les comarques de Girona, on algunes màximes podrien fins i tot arribar a superar els 25 graus. En canvi demà i durant el cap de setmana predominarà clarament la sensació d'hivern, no només al Pirineu sinó també a la resta de comarques. Les nits del cap de setmana glaçarà en algunes fondalades interiors i prelitorals, sobretot en els llocs més amagats del vent.

Més a llarg termini el més destacable de la previsió és que al centre de la setmana que ve entrarà una altra massa d'aire càlid que farà que la sensació d'hivern no duri gaires dies. Entre dimecres i dijous és probable que molts termòmetres ja tornin a fregar o superar els 20 graus al migdia.