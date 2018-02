Les nevades van de baixa però encara provocaran sorpreses a cotes molt baixes

La borrasca va de baixa, però aquesta nit encara ha continuat acumulant litres per metre quadrat en moltes comarques. Durant les últimes 12 hores han caigut 27 l/m2 a Viladrau, 23 a la Vall d'en Bas, 22 a Santa Coloma de Farners, 20 al Vendrell, 17 a la Bisbal d'Empordà, 16 a Girona, 16 a Tarragona i 15 a Sant Pau de Segúries. En el total de l'episodi ja hi ha diversos observatoris que han superat els 100 l/m2; destaquen la Vall de Boí (cota 2.500) amb 131 l/m2, Vallirana amb 128, el Parc Natural del Garraf amb 109 i Viladecans amb 99. Cap de les més de 150 estacions automàtiques del Meteocat ha registrat menys de 10 l/m2.

Avui les pluges i nevades es concentraran sobretot al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, precipitacions cada cop més intermitents però que seguiran encara fins al vespre. De fet, durant el vespre podria tornar a ploure i nevar també en comarques més centrals, tot i que de manera feble. La cota de neu més baixa d'avui cal esperar-la als Ports i a la Terra Alta, on hi podria haver emblanquinades per sota dels 500 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Aquestes no seran probablement les últimes nevades a cotes molt baixes d'aquesta setmana. Entre demà a la tarda i dijous és bastant probable que reapareguin xàfecs curts però intensos en àmbits com el Gironès, la Selva, Osona, el Maresme, el Vallès, l'àrea metropolitana de Barcelona i fins i tot, en menor mesura, el Garraf, el Penedès i el Camp de Tarragona. Caldrà estar pendents d'aquests ruixats més puntuals perquè podrien ser de neu fins als 200 o 300 metres si el ruixat és prou intens. Tot i això, no seran nevades extenses, sinó més aviat locals. A les comarques de Girona aquesta probabilitat serà més alta demà a última hora, i a la costa central, dijous al matí.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a dimecres

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dijous Acumulacions de precipitació previstes per a dijous

Divendres a la tarda també reapareixeran les nevades al vessant nord del Pirineu, i al vespre podrien caure també ruixats puntuals en altres comarques; en general, però, el cap de setmana es preveu que hi hagi més sol que núvols.

El fred s'anirà intensificant a mesura que avanci la setmana. Les clarianes obriran la possibilitat de les glaçades, i al Pirineu l'acumulació de neu de les últimes hores provocarà gelades fortes amb mínimes de fins a -10 ºC, fins i tot a les valls. En moltes comarques, però, els intervals de núvols i el fet que divendres arribi un altre front podrien evitar que l'aire fred s'instal·lés plenament, i per tant que les glaçades fortes del novembre i desembre no s'arribessin a igualar, per ara. En canvi, l'ambient d'aquests dies vinents al migdia serà el més fred de l'hivern, amb diferència.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dijous

Aquesta tarda la tramuntana bufarà amb ratxes fortes a l'Empordà, i el mestral també es deixarà sentir amb ganes a l'Ebre. Les ventades reapareixeran altre cop en l'inici del cap de setmana.