El novembre es podria acabar sense més pluja

Aquest matí el fred ha anat a menys respecte a matinades anteriors, però encara ha glaçat en moltes comarques. La inversió tèrmica comença a fer-se molt evident, i per exemple s'ha baixat fins als -3 ºC a Sant Salvador de Guardiola i al pla de Bages, mentre que a Montserrat no s'ha baixat de 7 ºC positius en tota la nit. Aquesta inversió tèrmica també es comença a notar al Pirineu: a Ripoll avui la mínima ha baixat fins a -2 ºC, mentre que a Núria, a la cota 2.000, s'ha quedat en 4 ºC.

Aquest migdia l'ambient serà una mica més càlid que ahir; el canvi es notarà sobretot a les comarques de Girona, on algunes màximes es podrien arribar a enfilar fins als 20 ºC. Això d'avui no serà, però, l'inici d'una nova tendència, ja que els graus que avui es guanyin, demà es tornaran a perdre. En general en els pròxims set dies hi haurà pocs canvis en la temperatura: continuarem tenint nits fredes, sobretot a l'interior i a les zones més enclotades, i migdies amb temperatura bastant normal per a l'època. La inversió tèrmica anirà a més, de manera que els matins seran molts més freds a les valls que a cotes altes. La boira anirà fent acte de presència a mesura que passin els dies.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i demà Diferència de temperatura prevista entre avui i demà

El cap de setmana estarà marcat pel sol, més enllà d'alguns núvols prims que es puguin fer presents avui al Pirineu, i diumenge també en punts de muntanya o en alguns sectors de la costa. Els mapes del temps a llarg termini no fan pensar en pluges ni nevades tampoc durant la setmana que ve. Com a mínim fins al cap de setmana que ve les opcions que arribi cap borrasca activa són molt baixes. A partir de llavors és possible que el temps sigui més variable, però no hi ha indicadors que facin pensar en possibles precipitacions mínimament extenses a deu dies vista.

Si no hi ha canvis en la dinàmica atmosfèrica ens podríem plantar a finals de novembre sense més pluja, i encadenaríem un altre mes molt sec, després d'un setembre i un octubre que només han deixat precipitacions mínimament destacables en algunes comarques centrals i al nord del Pirineu.

Faltaran 30 dies per acabar l'any, i algunes estacions acumulen menys de la meitat de la pluja que s'acostuma a acumular en un any. Per exemple, a Reus aquest 2017 fins ara hi han plogut 240 l/m2, quan la mitjana anual és de 500. A Girona es ronden els 415, quan la mitjana anual és de 728, i a Barcelona dels gairebé 600 hi acostumen a ploure al cap de l'any, enguany només se n'han acumulat fins ara 375.