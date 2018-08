Les nuvolades i els ruixats guanyaran protagonisme

La matinada ha tornat a ser xafogosa al litoral, amb unes mínimes ben elevades. No s'ha baixat dels 27 ºC al centre de Barcelona en tota la nit, tampoc dels 26 ºC a Vinebre ni dels 25 ºC a Roses. Tot plegat, amanit amb una humitat molt elevada. També a l'interior s'han repetit les mínimes tropicals, amb uns valors que han arribat als 23 o 24 ºC puntualment a Ponent.

El matí serà assolellat, però no a tot arreu. Hi haurà nuvolades davant de la costa central i del nord de la Costa Daurada que deixaran alguns ruixats, en principi sobre el mar. Tot i això, no es descarta que algun ruixat pugui fregar la mateixa platja.

A partir de migdia creixeran nuvolades en zones de muntanya i, com ja va passar ahir, descarregaran xàfecs en punts de l'interior de la meitat nord, al massís dels Ports, a l'interior del País Valencià i al centre de l'illa de Mallorca. Sovint aniran acompanyats de tempesta, i fins i tot no es descarta calamarsa o alguna ratxa forta de vent. Al llarg del vespre els ruixats podrien arribar al nord de Ponent.

La temperatura màxima baixarà, sobretot a Ponent. Avui amb prou feines se superaran els 36 o 37 ºC en punts del pla de Lleida i de l'extrem nord-est, on encara hi ha vigent un avís per calor del Servei Meteorològic de Catalunya. En general, el termòmetre oscil·larà entre 30 i 35 ºC.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - Araméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - Araméteo

Demà al matí les nuvolades i els ruixats és molt probable que acabin afectant diversos punts del litoral, sobretot del sector central. Tot i això, amb el pas de les hores tendiran a anar marxant. Durant la tarda els xàfecs i les tronades s'estendran per l'interior, sobretot a la meitat nord del país, a les zones de muntanya del País Valencià i a l'interior de Mallorca.

La temperatura baixarà lleugerament, sobretot la màxima. Malgrat l'ambient xafogós, el termòmetre ja marcarà valors normals per l'època.

Dijous és el dia d'aquesta setmana en què les precipitacions afectaran més comarques. La tongada de tempestes començarà al migdia i s'allargarà fins a la matinada de divendres. Els últims mapes continuen indicant que on plourà amb més intensitat serà en punts de l'interior.