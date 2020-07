Temperatures de fins a 40 graus per encetar una onada de calor de tres dies

Estem arribant al cor de l'estiu i els termòmetres ho manifesten de manera clara i estressant. Al centre de Barcelona ja fa set dies que la temperatura no baixa dels 24,5 graus ni de matinada, i les nits tropicals ja no són notícia tampoc a Ponent: a Lleida fa cinc dies que la temperatura no baixa dels 20 graus de nit.

Protecció Civil va activar ahir el pla Procicat, en vista dels avisos del Meteocat que apunten a una onada de calor de tres dies. Avui la temperatura s'enfilarà clarament més que ahir. Com ja va passar dilluns, aquest dijous la temperatura flirtejarà amb els 40 graus a Ponent, i les màximes s'enfilaran per sobre dels 35 graus en moltes comarques. El pic de calor arribarà demà, dia en què a la majoria de comarques s'assolirà la temperatura més alta de l'any fins ara, temperatures màximes que fins i tot a prop de mar s'acostaran als 35 graus. Les nits arribaran a ser tòrrides (temperatura mínima per sobre dels 25 graus) en alguns punts de la costa.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Dissabte no cal esperar millora, segurament el termòmetre encara pujarà una mica més a les Terres de l'Ebre, i en general la sensació tèrmica continuarà acostant-se als 40 graus al migdia. Diumenge sí que començarà a recular el termòmetre, les màximes ja baixaran dos o tres graus al Pirineu i a Ponent, i la sensació tèrmica anirà a la baixa en general.

La primera part de la setmana que ve serà un període de respir, la temperatura baixarà més de 5 graus en moltes comarques, i fins a 10 graus al Pirineu. El vent de mestral podria mantenir encara el termòmetre en valors molt alts al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, però si més no també aquí la humitat serà en tot cas més baixa. Res fa pensar que els dies de calor forta s'acabin aquí, probablement la segona part de la setmana que ve la temperatura tornarà a situar-se en valors molt alts, però en conjunt tot apunta que la setmana que ve no serà tan dura com aquesta pel que fa a les temperatures.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

Aquest matí hi haurà algunes estones de cel enterbolit, però el temps no canviarà gaire els dies vinents. El sol seguirà predominant i les tempestes de tarda apareixeran només de manera puntual al Pirineu. Demà a la tarda es formaran també algunes tempestes als Ports, i dissabte n'hi pot haver també a la serra de l'Albera o fins i tot en sectors de la Garrotxa i l'Alt Empordà, però seran fenòmens bastant puntuals.

El temps canviarà de manera més clara dilluns. Encara hi ha incertesa en els pronòstics, però dilluns els ruixats podrien estendre's per força comarques de Girona i de Barcelona. Un canvi de temps que s'entreveu d'un sol dia i sense continuïtat.

Avui i demà el vent es deixarà sentir moderat de sud en algunes platges del nord de la Costa Brava, però en general la marinada serà poc destacable i dominaran les banderes verdes. El cap de setmana entrarà la tramuntana, un vent que bàsicament bufarà al nord del cap de Creus i que s'anirà deixant sentir fins dilluns.