Una onada de fred marcarà el primer tram de gener

El vent ha anat afluixant i això ha permès que aquesta nit hagi sigut més gèlida a Ponent i en algunes comarques del sud. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen els -7 graus de Puigcerdà, els -6 de Guardiola de Berguedà, els -3 d'Olot i de Lleida (Raimat) i els -2 de Girona. Avui amb el pas de les hores els núvols aniran a més. Aquest vespre arribaran algunes precipitacions per Ponent que provocaran enfarinades al Pirineu, Prepirineu i en punts de la Catalunya Central.

Entre la matinada i demà al matí també hi haurà alguns ruixats a la Catalunya Central, a l'Altiplà Central, i en menor mesura en comarques de Girona i de Barcelona més pròximes a la costa. Demà al matí la cota de neu ja se situarà entre els 500 i els 700 metres, cosa que vol dir que en molts punts d'aquestes comarques centrals demà al matí hi podria nevar. La majoria de models de previsió apunten a precipitacions poc abundants que no s'allargarien més enllà de mig matí. El Meteocat té actiu un avís per neu que afecta la Selva, Osona i el Vallès Oriental. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la possibilitat que la neu pugui acumular més de 5 cm per sobre dels 700 metres en aquestes comarques.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Aquest divendres ja es començarà a notar com el fred augmenta, i al migdia la temperatura es quedarà dos o tres graus més curta que avui. Els dies més gèlids de les festes arribaran al voltant de Reis. Durant la primera part de la setmana que ve la temperatura seguirà baixant, i entre dimarts i dimecres hi haurà fins a cinc graus menys que avui, fet que provocarà glaçades generalitzades a les nits, amb mínimes per sota dels -5 graus a l'interior i per sota dels -10 a les valls del Pirineu. Al migdia el termòmetre no passarà dels 10 graus ni tan sols a la costa.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Una onada de fred que és incert quan o com s'acabarà. La pertorbació que arribarà per Reis podria allunyar-la, però aquest escenari cada cop és menys probable. L'ambient gèlid podria durar com a mínim fins al 10 de gener, o fins i tot reactivar-se més enllà. El vent, a més, accentuarà la sensació de fred. El cap de setmana no bufarà amb ratxes fortes, però sí amb cops de més de 50 km/h en molts punts de l'Empordà i al sud de Catalunya.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

Més enllà de les emblanquinades que hi haurà demà al matí, en els dies vinents s'entreveuen altres moments amb possibilitat de neu a cotes molt baixes. Dissabte en general hi haurà més clarianes, però entre el migdia i la tarda es podrien escapar ruixats puntuals entre el Maresme, la Selva i l'Empordà, xàfecs locals que podrien ser de neu gairebé fins a nivell de mar. Diumenge també serà un dia mig ennuvolat, però les possibilitats de ruixats aïllats a l'est seran més baixes.

La primera part de la setmana que ve el temps seguirà sent insegur a l'est, i cal tenir en compte la possibilitat de ruixats de neu en cotes molt baixes tant a la costa i al prelitoral centrals com al sud de la Costa Brava. Segurament seran fenòmens locals, però el temps seguirà sent insegur en aquest grup de comarques. Avui els models de previsió han rebaixat les opcions d'una gran nevada al voltant de Reis, però entre els dies 6 i 7 els ruixats de neu podrien afectar més comarques i no ser tan puntuals. Caldrà seguir-ho.