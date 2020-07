Sense onades de calor com a mínim fins a mitjans de juliol

Aquesta matinada ha sigut una mica més agradable a la costa central, però en canvi la temperatura ha pujat força a Ponent. D'entre les temperatures mínimes més altes d'avui destaquen els 23 graus del centre de Barcelona i els 22 de Tortosa i de Sant Carles de la Ràpita. Avui al migdia farà més calor que ahir, però el canvi es notarà sobretot al Pirineu i al nord de la Depressió Central. A prop de mar la xafogor també serà una mica més marcada que aquest dimarts.

Avui farà sol a tot arreu, però a la tarda arribaran bandes de núvols per l'oest. Es formaran tempestes al Sistema Ibèric, que ja desgastades podrien arribar a deixar algun ruixat aïllat a les Terres de l'Ebre. Tampoc és descartable algun xàfec puntual a la Ribagorça, al Pallars o a la Vall d'Aran.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà i divendres seran dies de calor intensa. Si bé no se superaran els valors més alts d'aquest any fins ara, sí que tornarà a haver-hi màximes per sobre dels 35 graus a Ponent, i una sensació de xafogor similar a la costa. A mitjà i llarg termini, però, tot fa pensar en una calor més moderada. No hi ha en perspectiva cap gran refrescada, però els models de previsió dibuixen amb força certesa un cap de setmana i una primera part de la setmana que ve amb una calor més tolerable. Temperatures clarament d'estiu però no especialment altes. Sembla que així arribarem al 15 de juliol i que, per tant, malgrat que demà i divendres faci més calor, en general els set dies vinents no seran de temperatures molt altes o extremes.

Demà el risc de tempestes de tarda anirà a més. En general aquest dijous farà sol però el cel estarà una mica més enterbolit. A la tarda i al vespre descarregaran tempestes al Pirineu i Prepirineu. No es descarta que a última hora del dia algunes tempestes més puntuals arribin també a Ponent, a la Catalunya Central o a algunes comarques de Girona.

El cap de setmana el temps seguirà sent clàssic d'estiu, amb molt de sol però també amb alguns ruixats de tarda al Pirineu. Ni divendres ni dissabte s'entreveuen, però, grans tempestes a la serralada. Diumenge la inestabilitat podria anar a més: a la tarda les tempestes podrien ser més fortes i extenses al Pirineu o potser fins i tot en comarques pròximes. Entre dilluns i dimarts que ve és possible que els xàfecs i tempestes de tarda afectin més comarques, caldrà seguir-ho.