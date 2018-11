El paraigua farà poca falta en un inici del cap de setmana més fred

El pas d'un front ha deixat algunes pluges aquesta matinada i durant el matí. Pluges molt minses a prop de mar, però en canvi més destacables en algunes comarques de l'oest i del Pirineu. D'entre les precipitacions més abundants fins a les vuit del matí destaquem (en l/m2):

Algerri, 5

Camarasa, 5

Port del Comte, 4

La Selva del Camp, 3

Puigcerdà, 3

Das, 3

Horta de Sant Joan, 3

Lleida, 2

Valls, 2

Tarragona, 1

Amb el pas de les hores els núvols s'aniran esqueixant, però en moltes comarques de Girona i de Barcelona el dia serà mig ennuvolat. Al migdia la temperatura serà més baixa que ahir, especialment al Pirineu, on hi haurà fins a 5 graus menys que ahir. Avui el vent de mestral i de tramuntana tornaran a bufar amb ganes a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. Els cops de vent no seran tan forts com els de dilluns, però hi haurà ratxes de més de 50 km/h en força indrets.

540x306 Cops de vent màxims per a aquest divendres a la tarda Cops de vent màxims per a aquest divendres a la tarda

Tot i les pluges d'aquest matí, el temps dels dies vinent no tornarà a ser mogut. Demà farà sol, només acompanyat per núvols prims, i diumenge serà un dia més variable i mig tapat, però igualment el paraigua no caldrà enlloc. Si voleu disfrutar del sol, demà serà millor que diumenge. La setmana que ve tampoc començarà amb canvis importants en el temps. Tot fa pensar que arribarem al pont amb dies de sol, núvols prims i boires matinals, i durant la segona part de la setmana tampoc és probable que el temps es compliqui.

Demà encara serà un dia relativament fred al migdia, però a partir de diumenge entrarà aire més càlid que farà que en l'inici de la setmana que ve l'ambient sigui molt suau per a l'època, amb temperatures de fins a 20 ºC al migdia i ambient suau que es notaran sobretot a prop de mar i a les cotes altes del Pirineu. De cara al pont segurament tornarem a temperatures més similars a les dels últims dies, però el fred quedarà relegat només a la nit i a primera hora. Com a mínim fins a mitjans de desembre és poc probable que arribi cap entrada d'aire fred que porti un ambient clarament d'hivern.