A partir de dimarts la temperatura baixarà fins a 10 graus però el fred no durarà

Matí de diumenge ben poc fred però molt humit. Una manta molt extensa de núvols baixos tapa el cel a tota la costa, a la Catalunya Central i penetra la vall de l'Ebre fins al pla de Lleida. L'estancament dels últims dies i el xoc entre la massa d'aire càlid que està entrant i el mar fred afavoreixen la formació d'aquests núvols. Amb el pas de les hores s'aniran esqueixant, però en alguns casos el sol costarà de veure i només al migdia començarà a aparèixer.

651x366 Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT

Aquest matí les temperatures sota zero han quedat relegades a algunes valls del Pirineu, on la inversió tèrmica encaixona l'aire més fred al fons de la vall. D'entre les mínimes d'avui destaquen els -3 graus de Das, els -2 del Pont de Suert o els -1 de la Seu d'Urgell. En molts indrets de la costa i del prelitoral no s'ha baixat dels 10 graus durant la nit. Tot i això, els núvols i la humitat faran que al migdia la jornada no sigui especialment primaveral, l'entrada d'aire càlid es percep més al Pirineu. Ahir d'entre totes les estacions automàtiques que l'AEMET té a Catalunya, la temperatura més alta van ser els 21,7 graus de Bossòst, a la Vall d'Aran, i la segona més alta els 21,3 de la Seu d'Urgell. Avui podria passar una cosa similar.

Un dels ingredients d'aquest diumenge serà també el vent, sobretot al sud de la Costa Brava i al Maresme on a la tarda s'hi deixarà sentir de garbí amb cops de 40 o 50 km/h. Això no ajudarà a fer pujar la sensació tèrmica encara que s'obrin clarianes.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

Demà el temps canviarà completament, l'entrada de vent més sec de ponent esvairà tots aquests núvols baixos i provocarà una pujada sobtada de la temperatura a prop de mar. Aquest dilluns l'entrada d'aire càlid sí que es notarà a l'est, al migdia la temperatura s'enfilarà per sobre dels 20 graus en molts casos. El pas d'un front enterbolirà el cel en moltes comarques però només deixarà precipitacions minses al vessant nord del Pirineu i al voltant del Ripollès, ben poques gotes o volves de neu. Dimarts serà un dia bastant tapat a les comarques de Girona i de Barcelona, però igualment els plugims que apareguin seran escassos. No hi ha indicis de cap situació de pluja destacable a set dies vista.

El més destacable de la setmana que ve seran els canvis de temperatura. Si ve dilluns l'ambient serà primaveral, dimarts la temperatura baixarà en picat, entre 5 i 10 graus en general però fins i tot més a les cotes altes del Pirineu. Les glaçades reapareixeran al Pirineu i en diverses comarques interiors, i al migdia el termòmetre no passarà dels 15 graus. La tramuntana i el mestral acompanyaran el canvi de temps entre dilluns al vespre i dimarts, però no bufaran amb ratxes especialment fortes. L'ambient clarament d'hivern durarà fins divendres, però el cap de setmana que ve els mapes del temps dibuixen clarament una nova entrada d'aire molt càlid que podria deixar ja bastant tocat l'hivern. Fred en petites dosis.