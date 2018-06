Un petit canvi de temps provocarà alguns ruixats entre dimecres i dijous

Arran de mar la nit ha estat de força mal dormir, sobretot en ciutats com Barcelona i Tarragona, on la temperatura no ha baixat dels 21º o 22º en tota la nit. En general, però, l'inici de setmana estarà marcat per una calor força suportable, amb màximes que aquest dilluns es quedaran en molts casos per sota dels 30º.

540x306 Temperatura màxima prevista per a avui Temperatura màxima prevista per a avui

Avui predominarà el sol, i les nuvolades de tarda seran escasses fins i tot al Pirineu. Dimarts es podria escapar algun primer ruixat al Pirineu o als ports de Beseit, però seran igualment fenòmens aïllats. Al centre de la setmana arribarà una petita bossa d'aire fred en altura que provocarà un temps més insegur. Dimecres els ruixats sobtats s'estendran per molts punts del Pirineu i Prepirineu, i podrien arribar també a algunes comarques de Ponent i de la Catalunya Central.

540x306 Acumulcions de precipitació previstes per a dimecres Acumulcions de precipitació previstes per a dimecres

Dijous serà el dia amb més inestabilitat de la setmana. Els intervals de núvols es faran presents arreu, i els xàfecs i tronades de poca estona podran estendre's per moltes comarques interiors, prelitorals, i fins i tot per alguns punts de la costa. Algunes tempestes podrien deixar força aigua en poca estona, al Pirineu i a la Catalunya Central sobretot.

540x306 Acumulcions de precipitació previstes per a dijous Acumulcions de precipitació previstes per a dijous

Tot i que l'inici de setmana estarà marcat per una calor força continguda, a mesura que passin els dies la temperatura s'anirà enfilant. El canvi de temps del centre de la setmana no provocarà una refrescada, sinó que més aviat serà divendres, durant el cap de setmana i en els primers dies de juliol quan més calor farà.

A partir de dijous i fins a l'inici de la setmana que ve la temperatura tornarà a superar els 35º a l'interior i els valors de sensació fregaran aquest mateix llindar a la costa. Per ara no hi ha res que faci pensar que aquest pic de calor hagi de ser llarg.