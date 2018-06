La méteo en 1 minut: temperatures de fins a 35 graus fins al cap de setmana

Ha parat la tramuntana i això ha fet que aquesta nit hagi sigut una mica més fresca a l'Empordà i en alguns punts de la Costa Daurada, però en general les temperatures continuen la tendència a l'alça. Aquest migdia el termòmetre s'enfilarà una mica més que ahir, i serà demà i divendres quan els termòmetres marcaran els valors més alts d'aquest any fins ara. En moltes comarques el pic de calor arribarà demà, però a Ponent i al sud les temperatures s'enfilaran encara més divendres. Demà a les 12 i 7 minuts del migdia entrarem oficialment a l'estiu.

540x306 Temperatures màximes previstes per divendres Temperatures màximes previstes per divendres

En alguns casos se superaran els 35 ºC per primera vegada, però el més probable és que a partir del cap de setmana, i sobretot en l'inici de la setmana que ve, el termòmetre reculi de 2 a 4 graus i la calor es torni a normalitzar. És possible que la calor forta torni a aparèixer amb el canvi de mes, però encara hi ha molta incertesa sobre això.

540x306 Diferència prevista entre les temperatures màximes d'avui i les de diumenge Diferència prevista entre les temperatures màximes d'avui i les de diumenge

Avui també farà sol, però a la tarda les nuvolades podrien arribar a deixar algun primer ruixat puntual al Pirineu Occidental. Els pròxims dies el risc de xàfecs de tarda anirà a més, tot i que difícilment afectaran sectors que no siguin del Pirineu o molt pròxims al Pirineu. Divendres i dissabte és probable que els ruixats de tarda s'estenguin cap al Ripollès, la Cerdanya o la Garrotxa, però res fa pensar en grans tempestes o pluges abundants. En general els núvols continuaran sent escassos.

Tampoc hi ha perspectives de canvis clars en l'inici de la setmana que ve. És possible que continuïn apareixent alguns xàfecs de tarda al Pirineu i que fins i tot s'estenguin per algunes comarques de Ponent, però no hi ha cap canvi general i clar en perspectiva.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres