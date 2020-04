El pic de temperatura arribarà primer a la costa

L'entrada del vent de ponent s'ha començat a notar clarament aquesta nit, si ahir el matí va ser fins i tot fred i amb algunes glaçades al Pirineu, avui l'ambient ha estat ja càlid per a l'època des de primera hora. En algunes comarques de Girona la temperatura ha arribat a pujar més de 10 graus entre els valors d'ahir a primera hora i els d'avui, a les vuit del matí el termòmetre ja marcava 19 graus a Tarragona, 18 a Barcelona i 16 a Girona. Al migdia també es notarà l'entrada del ponent, a prop de la costa el termòmetre arribarà a saltar puntualment per sobre dels 25 graus, cosa que encara no ha passat en aquesta primavera. A Ponent i al Pirineu, per contra, la temperatura serà fins i tot més baixa que ahir.

Avui el pas d'un front farà que els núvols enterboleixin el cel en molts moments, núvols més espessos com més al nord i més a l'oest. A la tarda s'escaparan ruixats puntuals al Pirineu i al voltant de la serra de l'Albera, però en general no plourà. Avui serà el dia amb més núvols de la setmana, però demà i dissabte passaran nous sistemes frontals que mantindran el cel enterbolit a estones. Els xàfecs que puguin aparèixer seguiran concentrats a l'extrem nord de Catalunya, però demà els ruixats arribaran a més comarques de Girona i a d'altres punts del Pirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui, demà i dissabte Acumulacions de precipitació previstes entre avui, demà i dissabte

Avui serà també un dia ventós, el ponent es deixarà sentir amb ratxes de fins a 50 o 60 km/h en comarques com la Selva, el Pla de l'Estany, també en punts de l'altiplà central. El vent no bufarà fort però es deixarà sentir també en moltes altres comarques. Demà bufarà una mica més de mestral i guanyarà força en comarques ubicades més al sud.

El cap de setmana entrarà una massa d'aire càlid que ens portarà l'ambient d'estiu, temperatures de fins a 30 graus a Ponent i en alguns sectors del prelitoral. El termòmetre pujarà clarament a l'interior i al Pirineu, i en canvi a la costa alguns termòmetres marcaran segurament ente avui i demà els valor més alts dels pròxims set dies. Els efectes d'aquesta entrada d'aire càlid s'allargaran bona part de la setmana que ve, la calor no serà intensa cada dia, però la temperatura es mantindrà clarament per sobre del que seria habitual fins ben entrada la setmana que ve.

Més enllà dels ruixats que pugui haver-hi a l'extrem nord de Catalunya entre avui, demà i dissabte, a llarg termini hi ha poques opcions de cap nova situació de pluja o de ruixats extensos. El primer tram del mar el marcarà l'ambient d'estiu.