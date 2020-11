Les pluges acumulen més de 150 l/m2 a les Terres de l'Ebre

Nit de pluges abundants i intenses a les Terres de l'Ebre, on s'han arribat a acumular 150 l/ m² en poc més de 12 hores. On ha plogut més ha sigut al Parc Natural dels Ports, a l'estació que el Meteocat té ubicada a Roquetes, però en altres punts del Montsià, del Baix Ebre i de la Terra Alta també hi ha hagut pluges molt destacables. D'entre els registres més importants des d'ahir a la tarda i fins avui a les 8 del matí destaquen (en l/ m²):

Parc Natural dels Ports, 152

Rasquera, 119

Horta de Sant Joan, 93

Aldover, 90

Tortosa, 88

Mas de Barberans, 73

Benissanet, 67

Gandesa, 64

La Granadella, 26

Falset, 26

Amposta, 18

Tarragona, 10

Les pluges han obligat a tallar la carretera C-12 a l'altura de Tortosa a causa de l'acumulació d'aigua. Alguns dels ruixats han sigut molt intensos: a Aldover hi han caigut 37 l/ m² en només mitja hora. L'estació del Meteocat del Parc Natural dels Ports és la que ha acumulat més aigua aquest any a Catalunya: ja hi han caigut més de 1.650 l/ m² des del mes de gener, la dada més alta d'aquest observatori com a mínim des del 2009.

Els aiguats van arribar procedents del País Valencià, on les acumulacions d'aigua en els últims dos dies han sigut extraordinàries. A Sueca hi han caigut 502 l/ m² en 48 hores, a Benifaió 430 i a Alzira 428, segons dades de l'AVAMET. A València van arribar a caure 61 l/ m² en una hora, un aiguat que segons l'AEMET només s'havia repetit una vegada amb tanta intensitat. L'únic xàfec més fort registrat a València va caure el 9 d'octubre del 2008 i va deixar gairebé 73 l/ m² en 60 minuts.

☔️☔️ A #Picassent ja se superen els 200 l/m². Ens arriben aquestes imatges impactants. Vídeo de Sisco Martorell. pic.twitter.com/5b84iZhRta — À Punt Oratge (@apuntoratge) November 5, 2020

Avui pot seguir plovent a la zona dels Ports de Beseit, però seran pluges molt més minses que no provocaran més incidències. Demà sí que arribarà una nova situació de pluges abundants i, en aquest cas, afectarà gran part de Catalunya. Els ruixats descarregaran sobretot entre el matí i el migdia i podrien acumular més de 50 l/ m² en alguns indrets. Demà les pluges abundants tornaran a a afectar sobretot comarques de l'oest de Catalunya, tant sectors de les Terres de l'Ebre com comarques de Ponent i del Pirineu i Prepirineu.