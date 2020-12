No s'acosten pluges destacables però avui i demà el temps serà insegur

L'augment dels núvols a la meitat est ha fet que aquesta nit hagi sigut molt suau a les comarques de la costa i del prelitoral. Aquest dijous ha començat amb entre 2 i 4 graus més que ahir en algunes comarques pròximes al litoral, en canvi, el fred s'ha fet sentir a Ponent i a les valls del Pirineu. A Lleida la mínima ha sigut d'1 grau, a Puigcerdà de -5, i a Sort i a Guardiola de Berguedà de -3.

Encetem avui una tongada de dies de temps mig ennuvolat i una mica insegur, però amb poques pluges. Avui els núvols encara seran força esqueixats, però el cel es mantindrà variable, sobretot a la costa i al prelitoral. A la tarda es podrien arribar a escapar algunes gotes a la Catalunya Central i al Camp de Tarragona, però serien en tot cas precipitacions molt minses.

Demà els núvols seran una mica més espessos i hi haurà més pluges minses. Els plugims seran més probables a la meitat est, especialment entre el Camp de Tarragona i l'altiplà central, però no són gens descartables en altres punts de la costa i del prelitoral. Totes les precipitacions que arribin a aparèixer seran escasses i poc abundants. Temps insegur, més que no pas dia de pluja.

651x366 Acumulacions de precipitaciió previstes per divendres Acumulacions de precipitaciió previstes per divendres

Dissabte i diumenge les coses no canviaran gaire, però a la costa hi haurà algunes clarianes més que avui i demà. Dissabte al vespre el pas d'un front deixarà algunes pluges i nevades minses també en punts del Pirineu i Prepirineu occidentals, precipitacions igualment escasses. Aquesta segona part de la setmana estarà marcada per una humitat elevada, cosa que afavorirà també les boires i la mala visibilitat a les fondalades interiors.

651x366 Acumulacions de precipitaciió previstes per dissabte Acumulacions de precipitaciió previstes per dissabte

La temperatura canviarà poc, a prop de la costa les pròximes nits continuaran sent poc fredes, i els migdies bastant suaus, amb temperatures a prop dels 15 graus. En valls interiors i del Pirineu l'ambient serà clarament més hivernal i amb glaçades a primera hora.

No hi ha indicis que la setmana que ve hagi de començar amb un temps gaire diferent. Dilluns el pas d'un front pot tornar a deixar algunes gotes i volves de neu al Pirineu, però en general continuarà el cel ennuvolat. A mitjans de la setmana que ve entrarà aire més càlid que farà pujar la temperatura a alta muntanya, però a cotes més baixes el canvi es notarà poc.

A partir de Nadal s'entreveuen canvis més notoris. Encara hi ha incertesa, però l'escenari més probable continua sent que l'ambient d'hivern torni a entrar com va passar a l'inici del mes de desembre. Una massa d'aire fred podria marcar l'inici de les festes, i és possible que el canvi vagi acompanyat d'alguns ruixats i nevades. Caldrà seguir-ho.