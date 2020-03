La setmana que ve començarà amb pluges extenses i mala mar

Els mapes del temps cada cop apunten més clarament a un canvi important de cara a l'inici de la setmana que ve. Una bossa d'aire fred en altura sumada a una situació de vents de mar cap a terra podria comportar pluges abundants en algunes comarques. Res fa pensar en una repetició del temporal Gloria, però dilluns les precipitacions podrien superar fàcilment els 50 l/m2 en diverses comarques, i fins i tot els 100 en algun cas. Com ja passava ahir, la probabilitat que plogui de forma abundant s'entreveu més alta a l'oest i al sud de Catalunya que no pas a les comarques de Girona. La cota de neu baixarà dels 2.000 metres, però és poc probable que torni a nevar en cotes baixes com el cap de setmana passat.

Les pluges aniran acompanyades de ventades i mala mar, especialment a la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre i el nord del País Valencià, però tampoc en aquest aspecte hi ha indicadors que el temporal hagi de ser tan dur com el de finals de gener. Els efectes de la borrasca es notaran sobretot entre dilluns i dimarts al migdia.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dimarts al vespre Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dimarts al vespre

A més curt termini, aquest dijous ha començat amb un ambient gens fred. Cap de les estacions del Meteocat ha registrat temperatures negatives aquesta nit, ni tan sols les que estan ubicades per sobre dels 2.000 metres. De fet, al port de la Bonaigua, per exemple, no s'hi ha baixat dels 6 graus en tota la nit. Tenim a sobre una massa d'aire càlid que farà que avui es repeteixin les temperatures de maig que hi va haver ahir.

Aquesta tarda diversos termòmetres es tornaran a enfilar per sobre dels 25 graus. On més pujarà la temperatura respecte a ahir serà a Ponent. Com ja va passar dimecres, el termòmetre quedarà més frenat a la costa, on en general no es passarà dels 17 o 18 graus. Aquesta tarda augmentaran els núvols i al vespre i durant la nit fins i tot s'escaparan alguns ruixats al Pirineu Occidental i en altres comarques de l'oest. De matinada no són descartables gotellades també en altres comarques, pluges que duraran ben poc.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Els pròxims dies la temperatura recularà clarament. Durant el cap de setmana els termòmetres baixaran fàcilment més de 5 graus, i entre diumenge i dilluns la baixada respecte a avui arribarà a ser de més de 10 graus en algunes comarques interiors i del Pirineu. El fred encara tornarà a ser força d'hivern en l'inici de la setmana que ve.

El cap de setmana serà variable i mig ennuvolat, però gairebé no plourà enlloc. Dissabte els núvols més espessos afectaran les comarques de Girona i de Barcelona, sobretot al matí. Diumenge la nuvolositat anirà en augment de ponent a llevant, però no serà fins a última hora que apareixeran alguns ruixats per l'oest.