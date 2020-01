Aquest vespre hi haurà el moment més crític del temporal

El temporal continua afectant de ple Catalunya. Avui per segon dia consecutiu els cops de vent han superat els 100 km/h en algunes comarques, especialment a la costa central. Al port de Barcelona s'ha registrat un cop de vent de 111 km/h, i al Tibidabo un de 109. Amb dades des del 1992 mai hi havia hagut dos dies seguits amb ratxes superiors als 100 km/h a Barcelona. A Alguaire hi ha hagut una ventada de 103 km/h, a Vilassar de Dalt una ratxa de 98 i a Cervera una de 92. El pic de la ventada ja s'està produint, a partir del vespre el vent començarà a perdre força i demà encara bufarà amb cops de 50 o 60 km/h, sobretot a les comarques de Girona, però la llevantada ja no serà tan forta.

Les pluges han portat alguns rius al límit durant les últimes hores. Aquesta nit el Daró i l'Onyar han arribat a nivells superiors als 4 metres, en el cas de l'Onyar el nivell del riu ha arribat als 4,8 metres a Girona, molt a prop del desbordament. Durant el dia el cabal d'aquests rius s'ha moderat, però en canvi s'han anat omplint lleres com les del Mogent i la Tordera. A Fogars de la Selva el nivell de la Tordera ha sobrepassat els 2,5 metres, un nivell també ja perillós i de risc.

D'entre les pluges més abundants de l'episodi fins a les 5 de la tarda en destaquen:

Horta de Sant Joan, 232

Ulldecona, 208

Cassà de la Selva, 199

Aldover, 192

Puig Sesolles (Montseny), 191

Girona, 153

Roses, 143

La Bisbal d'Empordà, 107

Amposta, 107

Barcelona, 50

Tarragona, 39

Lleida, 11





El temporal de mar s'ha mantingut molt violent durant ben bé 24 hores. La boia de mesura situada uns quants quilòmetres mar endins a la Costa Brava ha detectat una altura significant de les onades superior als 7 metres des d'ahir al migdia. Durant un dia sencer les onades més altes han superat gairebé sempre els 7 metres, i n'hi ha hagut de màximes que fins i tot han superat els 13 metres. Al sud de Catalunya el temporal ha anat clarament a més avui, aquest matí les onades han començat a superar també els 6 metres a la Costa Daurada.

El temporal i la pujada del nivell del mar han fet entrar l'aigua fins a carrers i passejos marítims, i han inundat una àmplia zona d'arrossars al delta de l'Ebre. La pujada del nivell del mar és freqüent en aquestes situacions, però la d'aquest episodi és excepcional al Mediterrani, la boia de Puertos del Estado situada a Tarragona ha registrat avui una sobreelevació del mar de fins a 69 centímetres, i a Barcelona una de fins a 57. A Gandia ahir hi va haver una pujada del nivell del mar rècord de 80 centímetres.

Un altre dels fenòmens d'avui ha estat l'aparició d'escumes marines en pobles com Tossa de Mar. Es tracta d'un fenomen que es produeix de forma natural per la degradació de matèria orgànica quan plou molt o el mar està molt mogut. Malgrat l'aparença, no és producte de contaminants o productes químics. Les escumes estan provocant imatges ben estranyes a la Costa Brava, fruit d'un temporal de mar que està sent històric.

Aquesta tarda i vespre hi haurà un dels moments més crítics del temporal, ja que les precipitacions aniran a més, cauran amb més intensitat i es faran més extenses, i tot això arribarà amb uns rius que en alguns casos ja aniran molt plens. A la matinada arribarà segurament una treva, però demà a la tarda i vespre les pluges encara revifaran un altre cop i podrien fins i tot tornar a afectar amb ganes gairebé qualsevol comarca. Les últimes actualitzacions dels mapes del temps d'aquest dimarts a la tarda han fet créixer les opcions que torni a ploure amb ganes dimecres a última hora.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest matí Cops de vent màxims previstos per aquest matí

La nevada de les últimes hores ja ha acumulat gruixos de fins a mig metre de neu en alguns punts del Ripollès. Avui durant el dia la cota de neu s'ha anat enfilant, però abans durant la nit la nevada ha estat també espectacular als Ports i en punts alts de la Catalunya Central. A Cantonigròs les precipitacions hi han deixat fins a mig metre de neu. Fins demà continuarà nevant amb ganes, amb una cota de neu que arribarà a pujar fins i tot per sobre dels 1.500 metres.

Gruixos de neu de fa una estona a Espinavell 51 cm, Fabert 47 cm, Molló 41 cm! @meteocat @eltempsTV3 #meteocat #Glòria Foto del poble de #Molló pic.twitter.com/ycpCzdnEJo — Pep Coma 🎗 (@pepcoma) January 21, 2020

L'observador #XOM de Ciuret, en Ramon Bach, ens fa arribar aquesta imatge de l'entorn pròxim al punt d'observació. pic.twitter.com/9QlPA5NgMH — Meteocat (@meteocat) January 21, 2020

Dijous s'acabarà el temporal. La segona part de la setmana el temps serà més tranquil i més assolellat. Dissabte el pas d'un front tornarà a fer augmentar els núvols, però no complicarà el temps. El temporal no deixarà un ambient especialment fred, els pròxims migdies s'arribarà als 15 graus en moltes comarques.