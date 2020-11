Les pluges, el vent i la mala mar marcaran l'inici del cap de setmana

Aquest dijous ha començat amb moltes més clarianes que ahir, però s'han format bancs de boira i núvols baixos a les Terres de l'Ebre, a Ponent i en altres zones enclotades interiors. Avui amb el pas de les hores els núvols tornaran a augmentar de sud a nord i reapareixeran algunes pluges. Els xàfecs se centraran bàsicament a les Terres de l'Ebre, començaran a la tarda i podrien ser fins i tot abundants durant la nit. El Meteocat té actius fins i tot avisos per intensitat de pluja i per possibles acumulacions de més de 100 l/m 2 a la Terra Alta, al Montsià i al Baix Ebre, avisos especialment centrats als Ports. De nit els ruixats s'estendran per moltes altres comarques, sobretot sectors del Camp de Tarragona i del Pirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

La temperatura repuntarà clarament en moltes comarques de la meitat oest, on fàcilment avui hi haurà 5 o 6 graus més que ahir al migdia. L'ambient seguirà sent de tardor en general, i de fet a prop de mar el fet que el vent s'enforteixi pot arribar a fer que la sensació tèrmica sigui tant o més baixa que la d'ahir. A la tarda el vent bufarà d'entre llevant i gregal en moltes comarques de la costa central, i especialment a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, on arribarà a bufar amb ratxes de 50 o 60 km/h.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

El Meteocat té actiu un avís de perill alt per mala mar centrat a les Terres de l'Ebre, però a la Costa Daurada i a la costa central també hi podria haver onades de més de 2,5 metres. Entre demà i dissabte al matí el vent continuarà bufant moderat a la costa, fins i tot s'enfortirà divendres a la nit, i això farà que la mala mar s'estengui a tot el litoral de cara a dissabte.

Demà serà un dia més tapat que avui, però les pluges que apareguin seran esporàdiques. La tongada de pluja més abundant d'aquesta setmana arribarà dissabte, sobretot al matí. El cap de setmana començarà amb pluges a tot arreu, precipitacions que arribaran a superar els 50 l/m 2 en alguns sectors del Pirineu i Prepirineu. A prop de la costa també hi haurà alguns ruixats abundants, i no és descartable que alguns xàfecs vagin acompanyats de tempesta. Sobretot plourà al matí, però a la tarda continuaran alguns ruixats més intermitents al Pirineu i en comarques de Girona.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Diumenge el temps serà molt diferent, encara amb alguns intervals de núvols però ja sense pluja i amb grans clarianes en general. Els dies vinents la temperatura continuarà pujant, el canvi es notarà sobretot de nit. Les temperatures mínimes de les pròximes matinades seran fàcilment de 3 a 5 graus més altes. A partir de diumenge la pujada del termòmetre també es notarà al centre del dia. El cap de setmana s'acabarà amb temperatures de més de 20 graus en molts sectors del prelitoral, i el migdia de dilluns encara podria ser més càlid. A mesura que avanci la setmana que ve el fred anirà recuperant terreny de manera molt progressiva.