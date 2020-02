Dimecres amb núvols, plugims i l'ambient més hivernal de la setmana

Aquesta nit ha plogut amb ganes en algunes comarques de Girona. Es destaquen els 8 l/m2 que s'han acumulat a Girona i a Figueres, els 6 de Torroella de Montgrí, els 5 a la Bisbal d'Empordà i els 4 a Banyoles i Santa Coloma de Farners. Tot fa pensar que la part més activa del front ja ha passat, però durant el dia aniran caient algunes pluges minses també en altres comarques de la meitat est, tant de la costa i del prelitoral centrals com sobretot de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En general els paraigües faran poca falta. El plugims poden continuar apareixent a la tarda i fins i tot encara durant la nit.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

El pas d'aquest front farà que l'ambient sigui més fred. Tot i que aquest matí la temperatura ha sigut més aviat poc hivernal, al migdia sí que es notarà el canvi en els termòmetres. En general avui la temperatura màxima serà entre 2 i 5 graus més baixa que ahir, i enlloc es passarà dels 15 graus. Avui a migdia serà sens dubte el més fred de la setmana.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà s'obriran clarianes i a la tarda el pas d'un altre front deixarà nevades puntuals i minses al vessant nord del Pirineu, però en general farà força més sol que avui. Dijous els núvols més espessos se centraran al Pirineu i Prepirineu. Divendres tornaran a augmentar els núvols en moltes comarques de Girona i de Barcelona: no plourà però a estones sí que el cel quedarà bastant tapat.

El més destacable del cap de setmana serà una nova pujada de la temperatura. Per tercer cap de setmana consecutiu l'ambient de primavera traurà el cap, especialment diumenge. Es tornaran a repetir les temperatures de més de 20 graus al migdia en diverses comarques. Tot i que hi pugui haver alguns núvols prims en general, el cap de setmana s'entreveu tranquil i molt assolellat.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

L'hivern per descomptat no s'ha acabat encara i la setmana que ve és probable que hi hagi una entrada d'aire fred clara que normalitzi la temperatura. A partir de dimarts tot fa pensar que entrarem en una fase de temperatures més hivernals. A llarg termini sembla que dilluns podrien reaparèixer algunes nevades al Pirineu Occidental, i que entre dimarts i dimecres es podrien escapar també ruixats puntuals en altres comarques, però no hi ha cap borrasca important en perspectiva.