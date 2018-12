La pluja i la neu allargaran les vacances fins a Reis

La boira i la inversió tèrmica continuen marcant el temps. Aquest matí hi ha hagut glaçades fortes a les zones més enclotades del Pirineu: a Das la temperatura ha baixat fins als -7º, mentre que a la Tosa d'Alp, per sobre dels 2.000 metres, la mínima no ha baixat dels 4º positius. La manca de vent horitzontal fa que l'aire fred, que pesa més, s'encaixoni a les valls mentre que el fred és totalment absent a cotes més altes. Altres temperatures mínimes destacables d'avui són:

Martinet, -5º

El Pont de Suert, -4º

Sort, -3º

Guardiola de Berguedà, -2º

Girona, -1º

Horta de Sant Joan, 0º

Ripoll, 1º

Lleida, 5º

Tarragona, 6º

Vic, 6º

Barcelona, 8º

La boira evita glaçades al pla de Lleida i a la Catalunya Central, però també frena la temperatura al migdia. A Lleida ja fa quatre dies que no es passa dels 7º al migdia, i tot fa pensar que aquesta situació es podria allargar ben bé una setmana més. L'anticicló no mostra símptomes de debilitament, fet que fa anticipar que el temps dels pròxims dies serà molt similar al dels últims.

Avui hi haurà alguns intervals de núvols en força comarques, però el sol predominarà en general. Demà el pas d'un front farà que el cel pugui arribar a quedar tapat en alguns moments, sobretot a les comarques de la meitat nord de Catalunya, però res fa pensar en pluja ni neu. Aquest front reactivarà tímidament la tramuntana a l'Alt Empordà de cara a dissabte, però segurament aquest sigui l'únic canvi de temps mínimament destacable dels dies vinents. El cap de setmana farà sol i fins a Cap d'Any continuarem sense canvis.

540x306 Cops de vent previstos per a dissabte al matí Cops de vent previstos per a dissabte al matí

Tampoc hi haurà novetats destacables en la temperatura. Les glaçades continuaran afectant les valls més encaixonades del Pirineu i del prelitoral, però en general només farà fred a primera hora. Al migdia molts termòmetres continuaran rondant al voltant dels 15º. A primera hora la rosada i la humitat seran destacables en general.

No hi ha un canvi clar a la vista en els mapes del temps. A partir de Reis la incertesa ja és més alta i no és descartable que puguin arribar canvis en forma de pluja, de neu o d'alguna fredorada, però fins llavors l'avorriment meteorològic sembla garantit.