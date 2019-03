La pluja reapareixerà aquest dimecres

Aquest matí l'ambient continua sense ser gaire fred, tot i que en alguns indrets hi ha temperatures clarament més baixes que ahir. A Girona el dia ha començat amb 4 graus, que tot i que no és una temperatura gaire baixa són 14 menys que ahir. En canvi a Lleida la mínima s'ha quedat en 10 graus, i no hi havia una temperatura mínima tan alta des del 17 de novembre.

Avui el pas d'un front farà que el cel quedi enterbolit en moltes comarques durant el matí, però a la tarda en canvi farà més sol. Aquest dimarts el paraigua encara no farà falta enlloc. Al migdia la temperatura es quedarà al voltant dels 15 ºC en moltes comarques, un ambient bastant normal per a l'època i que tindrà poc a veure amb la sensació tèrmica primaveral que hi havia ahir a l'hora de dinar a prop de mar.

Ahir la temperatura va fer coses molt estranyes a la costa a causa del vent de Ponent. Al matí es va disparar sobtadament, i a Barcelona cap a les 3 va arribar a fregar els 25 ºC, però abans de les 5 ja havia baixat fins als 14 ºC a causa del gir del vent. Era impossible encertar la roba.

Espectacular la gràfica de la temperatura d'avui a Barcelona Sagrada Família!

La pujada i baixada fàl·lica de les 6 del matí, i la baixada en picat de les 4 de la tarda, de 8 graus en pocs minuts. pic.twitter.com/xL4n29e6wP — Eliseu Vilaclara (@eliseuvilaclara) 4 de març de 2019

Demà tornarà a ploure després de molts dies secs. El pas d'un front farà que a la tarda i al vespre calgui obrir el paraigua en moltes comarques interiors, especialment al Pirineu i Prepirineu, però també amb menys intensitat a Ponent i en punts de la Catalunya Central. A la costa només hi arribaran a caure quatre gotes al vespre. Les precipitacions més abundants descarregaran en àmbits com la Ribagorça i el Pallars, on es podran acumular fins a 20 l/m2. La cota de neu anirà baixant dels 2.000 metres fins als 1.500 amb el pas de les hores.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

Dijous serà un dia variable, amb moltes clarianes però també amb ruixats sobtats a la tarda en algunes comarques de Girona i de Barcelona, fenòmens puntuals però localment intensos. Nevarà al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que s'acostarà als 1.000 metres. Al matí el vent de mestral bufarà amb cops de més de 50 km/h a l'Ebre i al Camp de Tarragona.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous

A qui estigui pendent del cap de setmana li anirà bé saber que el temps tornarà a ser més tranquil a partir de divendres. El pròxim canvi de temps no arribarà fins diumenge a la tarda.

La temperatura farà pujades i baixades marcades. Demà al matí no farà gens de fred, però en canvi els pròxims migdies hi haurà intervals de núvols i vent moderat, fet que farà que la sensació sigui més de final d'hivern que no pas de primavera. L'ambient primaveral sembla que tornarà el cap de setmana, quan els termòmetres s'acostaran altre cop als 20 graus en molts indrets.