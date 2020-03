El Meteocat apuja a alt el perill per pluges abundants a les Terres de l'Ebre

El Meteocat ha apujat a alt el perill per pluges abundants en tres comarques del sud del país: la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. L'avís de situació de perill per pluges abundants alerta de la possibilitat que se superin els 100 l/m2 en 24 hores, tot i que especifica que aquest llindar se superarà a les cotes elevades d'aquestes comarques. També hi ha avisos actius per mala mar i per xàfecs intensos. Aquest últim afecta no només les comarques del sud, sinó també un bon grapat de comarques centrals de la costa i del prelitoral.

651x366 Avís de situació de perill per perill per la possibilitat de xàfecs intensos Avís de situació de perill per perill per la possibilitat de xàfecs intensos

El temps començarà a canviar a la tarda. Augmentaran els núvols per l'oest i descarregaran alguns ruixats sobtats. Plourà sobretot al Pirineu i el Prepirineu, però també en algunes comarques de Ponent. Ruixats sobtats i localment intensos. No és gens descartable que alguns vagin fins i tot acompanyats de tempesta.

Demà la borrasca ens afectarà de manera molt més clara. Amb el pas del matí les pluges aniran apareixent gairebé a tot arreu. En general deixaran entre 10 i 30 l/m2, però que en indrets del Pirineu, en comarques de l'oest i a les Terres de l'Ebre podrien arribar a sumar més de 100 l/m2 en 24 hores. Els ruixats més intensos i acompanyats de tempesta afectaran també les comarques de l'extrem oest i les Terres de l'Ebre.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dimarts al vespre Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dimarts al vespre

Els ruixats seran intermitents però fins ben bé dimarts a la matinada aniran apareixent en moltes comarques. Dimarts les pluges aniran desapareixent de tot arreu: a les Terres de l'Ebre i al Pirineu és on s'allargaran més hores. Les últimes actualitzacions dels models de previsió fan pensar que la cota de neu no serà tan baixa com semblava ahir: en general es mourà entre els 1.800 i els 2.000 metres, però en alguns sectors interiors del País Valencià i també als Ports podria arribar a baixar dels 1.500.

El vent serà de llevant durant tot aquest dilluns i fins dimarts al matí. Els cops de vent superaran els 60 o 70 km/h en alguns casos, cosa que comportarà una alteració marítima important. Les onades podran superar els 3 metres d'altura en diferents punts de la costa, sobretot al sud de Catalunya. A les Pitiüses, al sud de Mallorca i al País Valencià el temporal de mar serà més dur, però en cap cas arribarà als nivells del Gloria.

Demà el vent, els núvols i la pluja faran que la sensació tèrmica sigui més baixa, però en general una bona part de la setmana es preveu amb temperatures bastant normals per ser a mitjans del mes de març: temperatures d'entre 15 i 18 graus al migdia, i escasses possibilitats de glaçades o fred destacable a les nits.

La resta de la setmana el temps serà més tranquil. Dimecres i dijous el pas de sistemes frontals podria deixar alguns ruixats puntuals al Pirineu, però en general hi haurà més sol que núvols. La variabilitat i les opcions de pluja sembla que tornaran a augmentar a partir del cap de setmana que ve.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Ahir comentàvem la possibilitat d'una entrada d'aire fred important entre el final de la setmana que ve i l'inici de la següent. Avui els grans models de previsió ja no estan tan d'acord en aquesta possibilitat: alguns la situen més cap a l'est d'Europa i uns altres l'han desdibuixat. Caldrà seguir com evoluciona el pronòstic a mesura que ens acostem al cap de setmana que ve.