La pluja podria començar a arribar amb comptagotes de cara a diumenge

A poc a poc el fred que ha anat entrant els últims dies es va assentant. Aquesta nit han reaparegut les glaçades en molts llocs del Pirineu i de la Catalunya Central. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes de la matinada:

Barruera, -4º

Sant Pau de Segúries, -4º

La Seu d'Urgell, -4º

Les Planes d'Hostoles, -3º

Les Masies de Roda, -3º

Vic, -2º

Bagà, -2º

Súria, -2º

Manresa, 0º

Lleida, 2º

Girona, 3º

Tarragona, 6º

Barcelona, 10º

Al migdia l'ambient no serà gaire diferent del d'ahir i, si tenim en compte que el vent anirà afluixant, és molt probable que aquest migdia la sensació tèrmica sigui més alta que ahir en molts indrets. Però les matinades vinents continuarà baixant el termòmetre: a les nits glaçarà en més indrets que avui, també en algunes comarques de Ponent i en llocs del Gironès i la Selva. Arribarem al cap de setmana amb temperatures encara un o dos graus més baixes que avui, sobretot de nit i a primera hora del matí.

651x366 Diferència preivsta entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència preivsta entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Avui farà sol sense excepcions. La tramuntana encara bufarà moderada a l'Empordà, però en general el vent desapareixerà. Demà els núvols també seran escassos, però de cara a divendres el pas d'un front mantindrà el cel més variable a Ponent i al Pirineu Occidental, on fins i tot s'escaparan algunes volves de neu a la tarda. Precipitacions en tot cas minses.

A la resta de Catalunya no hi haurà un canvi de temps destacable fins diumenge. La segona part del cap de setmana és possible que estigui marcada per un cel més carregat de núvols i fins i tot per algunes pluges minses. La pluja serà més probable a la meitat sud de Catalunya que no al nord, i podria ser fins i tot destacable cap a les Terres de l'Ebre i el País Valencià. Encara és aviat per precisar-ho, però en les últimes actualitzacions dels mapes del temps han augmentat les possibilitats d'aquests ruixats al sud de Catalunya.

651x366 Probabilitat en tant per cent que diumenge ploguin com a mínim 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que diumenge ploguin com a mínim 5 l/m2

Segurament aquest canvi obrirà la porta a un temps més variable de cara al començament del mes d'abril, però no hi ha indicis clars encara de situacions de pluja que puguin ser més abundants i extenses.