A les portes d'un brusc descens de la temperatura

El pas d'un front al llarg de la nit i la matinada ha mantingut el cel mig ennuvolat, un fet que, juntament amb la presència de vent en algunes comarques, ha implicat que el termòmetre no pogués davallar gaire i que les temperatures mínimes fossin realment suaus, pràcticament sense glaçades enlloc.

Els núvols aniran circulant d'oest cap a est al llarg del matí i a la tarda donaran pas a cel molt més clar cap a l'interior. El front d'aquest dissabte no serà gaire efectiu pel que fa a precipitacions. Només se'n esperen -en forma de neu- en punts del Pirineu, sobretot a prop de la cara nord, per sobre de 2000 m a primeres hores i poc per damunt de 1000 m avançada la tarda.

Independentment, però, a la tarda, creixeran nuvolades i alguns ruixats puntuals en indrets del nord-est de Catalunya, sobretot en punts de la Serralada Transversal, l'entorn del Montseny i d'altres àmbits del Maresme, el Vallès Oriental o la Selva.

540x306 Precipitació prevista per dissabte / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista per dissabte / GFS (ARA.CAT)

El vent serà un altre element que caldrà tenir present aquest dissabte. Bufarà de mestral al sud del Catalunya i en punts de l'interior, i del nord al Pirineu i a l'Empordà. A la tarda bufarà amb més intensitat que al matí i també es farà notar al nord del País Valencià i a les Illes, on avui també s'espera que sigui un dia canviant.

L'aire fred anirà entrant en altura de forma gradual al llarg de la jornada i es farà notar sobretot a última hora del dia i de cara a demà.

Diumenge recuperarem la sensació d'hivern, les màximes baixaran més de cinc graus respecte d'avui en alguns sectors i s'ubicaran entre els 10 i els 15 graus al migdia a la majoria de comarques.

El vent continuarà manxant, entre moderat i fort als extrems del país, i el sol es deixarà veure a força comarques, sobretot a l'interior de Catalunya i al País Valencià. Continuarà nevant, feblement, al nord del Pirineu i s'escaparan xàfecs a l'entorn de les Illes. De bon matí no se'n descarten d'aïllats entre el sud de la Costa Brava i el litoral barceloní.

540x306 Temperatura màxima de diumenge / GFS (ARA.CAT) Temperatura màxima de diumenge / GFS (ARA.CAT)

L'ambient d'hivern ens acompanyarà pràcticament tota la setmana vinent. Dilluns el vent perdrà empenta i afavorirà que el termòmetre es desplomi de matinada cap a l'interior.

Caldrà seguir atentament l'evolució d'una pertorbació que entre dimarts i dimecres apuntarà cap a Catalunya. Avui alguns mapes tornen a incrementar la possibilitat de precipitacions de cara a dimecres a prop de la costa catalana i el Pirineu, per bé que el gruix es manté cap a les Illes i el País Valencià.