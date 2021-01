A les portes d'una nevada general que pot ser molt abundant al sud

El fred continua sent molt intens. Aquest matí la temperatura ha baixat més que la passada matinada, sobretot en comarques de la meitat est, on ahir els núvols van frenar la baixada del termòmetre. Entre les mínimes més baixes d'avui destaquen (en ºC):

Das, -15

el Pont de Suert, -13

Guardiola de Berguedà, -10

Vielha, -10

la Pobla de Segur, -9

Olot, -6

Vic, -5

les Borges Blanques, -5

Girona, -5

Lleida, -4

Aeroport de Reus, -2

Tarragona, 0

Barcelona (Zona Univ.), 1

Amposta, 3

Avui el dia ha començat amb més clarianes, però amb el pas de les hores els núvols aniran en augment. Ahir la neu ja va acumular 6 cm de gruix al Parc Natural dels Ports, a la cota 1.000, i va emblanquinar indrets com Falset, Tivissa o el Perelló. Avui serà també a l'extrem sud de Catalunya on hi haurà les primeres precipitacions de cara a la tarda i vespre.

Som a les portes d'una situació de neu que emblanquinarà moltes comarques i que pot deixar gruixos importants al sud del país. Durant la pròxima nit i bona part de dissabte les precipitacions irregulars afectaran la majoria de comarques, sobretot durant les primeres hores de dissabte.

La cota de neu serà molt baixa en un primer moment, especialment a les comarques de Ponent i del sud, on gairebé se situarà a nivell de mar. De matinada i durant les primeres hores de dissabte serà quan hi haurà més opcions de veure nevar fins a la costa, però a nivell de mar tot fa pensar que la nevada serà en general testimonial. Només a les Terres de l'Ebre, aquest vespre, la neu hi podria aparèixer de forma més destacable fins a cota 0.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre aquesta tarda i demà al vespre Acumulacions de precipitació previstes entre aquesta tarda i demà al vespre

A mesura que avanci el matí de dissabte la cota s'estabilitzarà entre entre els 500 i els 700 metres, però cal tenir en compte que no a tot arreu pujarà tan ràpid. En moltes comarques de Ponent i de la Catalunya Central és molt possible que continuï nevant fins a cotes molt més baixes durant bona part del dia. Al Tibidabo i en altres punts de la serralada litoral hi podrà nevar a primeres hores de demà, però a la costa central serà on més ràpidament pujarà la cota. En canvi en molts indrets de les comarques de Girona podria continuar nevant al voltant dels 400 o 500 metres durant moltes hores.

La nevada més abundant afectarà els Ports. Als punts més alts d'aquest sector l'acumulació de neu podria acostar-se al mig metre en tot el cap de setmana. També a les muntanyes de Prades, a la serra de Montsant i, en menor mesura, a la serralada Transversal els gruixos poden ser-hi destacables.

651x366 Cota de neu aproximada prevista per aquesta pròxima nit Cota de neu aproximada prevista per aquesta pròxima nit

El Meteocat té actiu un avís per neu que afecta la majoria de comarques de cara a demà. El perill més alt afecta les Terres de l'Ebre, les comarques interiors de Tarragona i també les Garrigues i el Segrià. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la possibilitat que per sobre dels 800 metres es puguin acumular més de 30 centímetres de neu. Protecció Civil té actiu en prealerta el pla Neucat, i recomana molta prudència en els desplaçaments, especialment a les carreteres secundàries. També hi ha en prelaerta el pla Ventcat, a causa de les ventades de 70 o 80 km/h que es produiran a la costa demà al migdia. El vent de gregal provocarà molt mala mar dissabte al vespre i diumenge al matí.

651x366 Avís per neu del Meteocat de cara a dissabte / METEOCAT Avís per neu del Meteocat de cara a dissabte / METEOCAT

Diumenge no hi haurà una gran millora en el temps. Els núvols continuaran sent molt abundants i les nevades intermitents encara afectaran moltes comarques de Ponent i del sud. Diumenge nevarà amb menys ganes i la cota de neu tornarà a baixar fins als 400 o 500 metres de cara a la tarda.

Pluja, neu, vent i núvols faran que la sensació tèrmica continuï sent de ple hivern durant tot el cap de setmana. L'obertura de clarianes a partir de dilluns podria fins i tot afavorir que en algunes comarques on la neu persisteixi arribin les glaçades més fortes des de Nadal. En tot cas, el final de l'onada de fred ja s'entreveu als mapes de temps. A partir de dijous que ve la temperatura farà una pujada marcada que pot ser de més de 5 graus respecte als valors d'avui. La setmana que ve també hi haurà un temps més tranquil i amb moltes més hores de sol.